Danas obustava saobraćaja u Franjevačkoj ulici u Tuzli

Zbog radova na polaganju vrelovodnog priključka koje provodi „Centralno grijanje“ d.d. Tuzla, danas, 28. februara 2026. godine, doći će do potpune obustave saobraćaja u dijelu Franjevačke ulice.

Kako je saopćeno, dio planiranih aktivnosti bit će realizovan u Franjevačkoj ulici, prema lokaciji prikazanoj na skici ispod teksta, a radi bezbjednog i nesmetanog izvođenja radova saobraćaj će biti zatvoren u oba pravca.

„Zbog bezbjednog i nesmetanog izvođenja radova, saobraćaj u navedenom dijelu ulice biće u potpunosti obustavljen u oba pravca u subotu, 28. februara 2026. godine“, navodi se u obavještenju.

Završetak radova i ponovno uspostavljanje saobraćaja planirano je istog dana u večernjim satima, uz mogućnost kraćeg produženja ukoliko dođe do nepredviđenih okolnosti.

„Zahvaljujemo građanima na razumijevanju i strpljenju, te molimo sve učesnike u saobraćaju da u navedenom periodu koriste alternativne pravce kretanja“, poručili su iz „Centralnog grijanja“ d.d. Tuzla.

