Danas pred Zastupničkim domom FBiH izmjene Zakona o PIO, najniža penzija ide po stažu

Zastupnički dom Parlamenta FBiH danas će po skraćenom postupku razmatrati Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojim se predlaže da se najniža penzija ubuduće veže za dužinu ostvarenog penzijskog staža, kako bi se, prema obrazloženju resornog ministarstva, dodatno zaštitili penzioneri, ali i pravednije vrednovao puni radni vijek.

Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike navode da su izmjene pripremane u dogovoru i saradnji, na zahtjev predstavnika Saveza udruženja penzionera Federacije BiH, te da predložena rješenja donose i novu formulu redovnog usklađivanja penzija, usklađivanje bi se vršilo na osnovu kombinacije rasta potrošačkih cijena i rasta plata u omjeru 60:40, uz primjenu pokazatelja koji u obračunskom periodu bude povoljniji za penzionere, s ciljem očuvanja realne vrijednosti penzija.

Na istoj sjednici, kako je saopćeno, razmatrat će se i izmjene i dopune tri zakona iz nadležnosti Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, koje se odnose na penzionisanje boračkih kategorija, a cilj je usklađivanje propisa sa izmjenama Zakona o PIO, kako borci ne bi trpjeli negativne posljedice zbog promjena u penzijskom zakonodavstvu.

Resorno ministarstvo ističe da Vlada donošenjem ovih rješenja po skraćenom postupku želi zaštititi prava postojećih penzionera, očuvati stabilnost penzijskog sistema i osigurati njegovu dugoročnu održivost.