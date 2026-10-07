Danas sahrana osuđenice za ratne zločine Biljane Plavšić

Arnela Šiljković - Bojić
Umrla Biljana Plavšić, bivša predsjednica RS i haška osuđenica

Sahrana Biljane Plavšić, nekadašnje predsjednice Republike Srpske i pravosnažno osuđene za ratne zločine, bit će održana danas u 13 sati na groblju Sveti Pantelija u Banjoj Luci.

Komemoracija će prethodno biti održana u 10 sati u Banskom dvoru, dok je jučer na Novom groblju u Beogradu služen pomen.

Plavšić se 10. januara 2001. godine predala Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju u Haagu. Pred Tribunalom je priznala krivicu za progon kao zločin protiv čovječnosti, a 27. februara 2003. godine osuđena je na 11 godina zatvora.

U presudi je navedeno da je učestvovala u progonu Bošnjaka, bosanskih Hrvata i drugog nesrpskog stanovništva na području 37 općina u Bosni i Hercegovini.

Kaznu je služila u Švedskoj, a na slobodu je puštena u oktobru 2009. godine, nakon što je odslužila veći dio izrečene kazne.

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