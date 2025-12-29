Danas sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine zakazana je za danas, a njen početak planiran je u 13 sati.

Na dnevnom redu nalazi se veći broj tačaka, među kojima je i informacija o trenutnom statusu Reformske agende Bosne i Hercegovine, obavezama koje proizlaze iz Plana rasta za zapadni Balkan, te narednim institucionalnim koracima koje BiH treba poduzeti.

Članovi Vijeća ministara razmatrat će i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, zatim odluku o privremenoj suspenziji i smanjenju carinskih stopa na uvoz pojedinih roba do 31. decembra 2026. godine, kao i novi prijedlog odluke o formiranju radne grupe za izradu strategije unapređenja upravljanja javnim finansijama u institucijama BiH za period od 2026. do 2030. godine.

Među predloženim tačkama su i odluka o imenovanju članova Koordinacionog odbora za Program EU4Health, koji se odnosi na djelovanje Evropske unije u oblasti zdravstva, te izmjene odluke o dodatku na platu zaposlenima u Uredu za reviziju institucija BiH koji obavljaju složene informatičko-aplikativne poslove.

Na dnevnom redu su i odluke o usvajanju plana rada Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine za 2026. godinu, kao i o visini novčane naknade za članove Vijeća za statistiku BiH.

Pred ministrima će se naći i prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Popisa opojnih droga, psihotropnih supstanci, biljaka iz kojih se mogu dobiti opojne droge i prekursora.

Prema zvaničnoj najavi, razmatrat će se i odluka o preraspodjeli sredstava iz budžeta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u budžet Fonda za povratak BiH.

Među ostalim tačkama dnevnog reda je i izmjena odluke o odobravanju sredstava iz tekuće budžetske rezerve za nabavku namjenske opreme za potrebe požarnih sezona.