Danas u Kalesiji komemoracija i dženaza Zuhdiji Kariću

Arnela Šiljković - Bojić

U Kalesiji će danas biti održana komemoracija povodom smrti Zuhdije Karića, poznatog pod nadimkom Zux, vlasnika firme Zux-4, dugogodišnjeg sportskog radnika i humaniste.

Komemorativni skup počinje u 12:15 sati u Velikoj sali BKC „Alija Izetbegović“, gdje će se o njegovom životu i radu obratiti članovi porodice, predstavnici Općine Kalesija, Medžlisa Islamske zajednice, predstavnici FK Bosna Kalesija, kao i poslovni partneri i prijatelji.

Zuhdija Karić preminuo je jučer u 49. godini života od posljedica infarkta.

Nakon komemoracije, dženaza-namaz bit će klanjana u 14:30 sati kod džamije u Hajvazima, dok će ukop biti obavljen na mezarju u Hajvazima.

