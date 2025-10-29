Delegacija EHF-a u posjeti Rukometnom savezu

Delegacija Evropske rukometne federacije (EHF) boravila je u Bosni i Hercegovini, gdje je u okviru radne posjete održala sastanak sa predstavnicima Vlade Federacije BiH i čelnicima Rukometnog saveza BiH (RSBiH).

Cilj posjete bio je sagledavanje trenutne situacije u bh. rukometu, pružanje institucionalne podrške procesu stabilizacije rada Saveza, te jačanje partnerskih odnosa sa EHF-om.

Tim povodom, danas je u prostorijama RSBiH u Vogošći održana konferencija za medije na kojoj su se obratili predsjednik EHF-a Michael Wiederer, predsjednik Upravnog odbora RSBiH Vladimir Branković i član Upravnog odbora RSBiH, te ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo Kenan Magoda.

Branković je u svom obraćanju istakao da je dolazak delegacije EHF-a snažna poruka povjerenja i podrške evropske rukometne zajednice.

“Čast nam je što smo imali priliku ugostiti rukovodstvo EHF-a. Sama činjenica da su danas ovdje pokazuje da prepoznaju našu energiju i odlučnost. Razgovarali smo otvoreno o problemima s kojima se suočavamo, ali i o konkretnim koracima koje planiramo poduzeti kako bismo ih otklonili.” rekao je Branković.

Dodao je da je sastanak protekao u konstruktivnoj atmosferi, uz učešće federalnog premijera Nermina Nikšića, zamjenika ministra sporta i drugih predstavnika vlasti.

“Složili smo se da zajednički, korak po korak, rješavamo nagomilane probleme. Situacija jeste složena, ali naš cilj je jasan – da rukomet, uz fudbal, postane vodeći sport u Bosni i Hercegovini.” poručio je Branković.

Ministar kulture i sporta KS i član UO RSBiH Kenan Magoda naglasio je da veliki interes medija pokazuje koliki značaj sport ima za bh. društvo.

“Broj prisutnih novinara govori o važnosti rukometa za Bosnu i Hercegovinu. Nalazimo se u trenutku kada je rukomet gotovo bio na ivici gašenja zbog djelovanja pojedinaca koji su ga zloupotrebljavali. Međutim, zahvaljujući dobroj volji, zajedničkom radu i podršci EHF-a, uspjeli smo promijeniti smjer i stabilizovati finansijsko stanje. Uspjeli smo iz minusa doći u plus, a uz novu energiju vjerujemo da dolaze bolji dani za naš sport.” izjavio je Magoda.

Predsjednik EHF-a Michael Wiederer izrazio je zadovoljstvo korektnošću domaćina i spremnošću da se suoče s izazovima.

“Svjesni smo da situacija u bh. rukometu nije jednostavna, ali došli smo kako bismo pružili podršku i zajedno tražili rješenja. U narednim godinama želimo pratiti razvoj i pomoći u prevazilaženju problema koji su doveli do trenutnog stanja.” rekao je Wiederer.

On je dodao da EHF prepoznaje specifičan politički i sportski kontekst u Bosni i Hercegovini, ali da je važno da sport ostane iznad svih podjela.

“Naš interes je isključivo napredak rukometa. Želimo vidjeti stabilan sistem, jer sport mora biti najbolji ambasador svake države, pa tako i Bosne i Hercegovine.” naglasio je Wiederer.

Na pitanje novinara o uzrocima problema u domaćem rukometu, Branković je odgovorio da su oni posljedica dugogodišnjeg lošeg sistema upravljanja.

“Dugo se radilo po principu improvizacije i kompenzacija, ali takav pristup više nije moguć. Ušli smo u ozbiljne procese restrukturiranja, izmirili značajan dio obaveza i uspostavili saradnju s Poreznom upravom. Vjerujem da će Rukometni savez BiH uskoro moći funkcionisati stabilno i transparentno.” kazao je Branković.