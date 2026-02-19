Delegacija EU osudila isticanje fašističkih simbola na koncertu u Širokom Brijegu

Adin Jusufović
European Union EU Flag
Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini reagovala je povodom koncerta Marka Perkovića Thompsona u Širokom Brijegu, osvrnuvši se na fotografije i snimke na kojima se vide simboli i slogani povezani s fašističkim ideologijama.

U saopćenju su istakli da za veličanje i relativizaciju fašističkih ideologija nema mjesta u demokratskom društvu te podsjetili da takve pojave prizivaju najmračnije periode evropske historije. Iz Delegacije EU pozvali su na poštovanje prema žrtvama zločina iz Drugog svjetskog rata, kao i nadležne institucije da, u skladu s važećim zakonima, ispitaju okolnosti događaja.

Oglasili su se i iz Misije OSCE-a u BiH te Ujedinjenih nacija u BiH, ocijenivši da javno isticanje spornih simbola i veličanje ideologija mržnje i nasilja nije u skladu s demokratskim principima i ljudskim pravima. Upozorili su da takvi postupci mogu doprinijeti normalizaciji ekstremizma i izazvati osjećaj nesigurnosti među građanima.

