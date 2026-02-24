Delegati traže hitnu intervenciju: Upućeno urgentno pismo Christianu Schmidtu za spas BHRT-a

Delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Kemal Ademović, Šefik Džaferović, Safet Softić, Džemal Smajić i Dženan Đonlagić iz Kluba Bošnjaka te Zlatko Miletić iz Kluba Hrvata uputili su otvoreno urgentno pismo visokom predstavniku u BiH Christianu Schmidtu, tražeći njegovu hitnu intervenciju kako bi se spriječilo gašenje signala Radiotelevizije Bosne i Hercegovine.

U pismu navode da je BHRT suočen s ozbiljnom finansijskom krizom, dok je Dom naroda u gotovo potpunoj blokadi zbog uskraćivanja kvoruma od strane delegata SNSD-a i HDZ-a, zbog čega u posljednjih nekoliko mjeseci nije održano osam zakazanih sjednica.

„Obraćamo Vam se s molbom da iskoristite svoja ovlaštenja i spriječite potpuno gašenje signala Radiotelevizije Bosne i Hercegovine“, poručili su delegati, ističući da kao Parlamentarna skupština nisu u mogućnosti institucionalno djelovati i osigurati normalno funkcionisanje javnog servisa.

Podsjećaju da je problematika BHRT-a trebala biti razmatrana na više prekinutih sjednica, na kojima su namjeravali predložiti zaključke za hitnu finansijsku pomoć, uključujući dodjelu 22 miliona KM iz viška prihoda Regulatorne agencije za komunikacije BiH, kao i izdvajanje 20 miliona KM iz budžetske rezerve.

Delegati navode da su ih sindikat i menadžment BHRT-a upozorili kako su sredstva neophodna za izmirenje duga od 22 miliona KM prema Evropskoj radiodifuznoj uniji, 2,5 miliona KM za doprinose po sudskim presudama, 300.000 KM za dug za plin, te kako bi se spriječila blokada računa.

Prema podacima koje iznose, ukupna dugovanja BHRT-a prelaze 90 miliona KM, uključujući 56 miliona KM za poreze i doprinose, 10 miliona KM PDV-a, dug prema Elektroprivredi BiH i drugim dobavljačima.

„Pozivamo Vas na hitnu intervenciju za spas BHRT-a, te da postupite shodno Vašim ovlaštenjima i omogućite realizaciju navedenih zaključaka“, poručili su delegati u pismu, naglašavajući da je za dugoročnu stabilizaciju javnog servisa potrebno sistemsko rješenje i dosljedna primjena Zakona o javnom RTV sistemu Bosne i Hercegovine.