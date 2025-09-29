Digitalizacija i rezovi: Lufthansa gasi hiljade radnih mjesta

Arnela Šiljković - Bojić

Avijacijska grupa Lufthansa potvrdila je da će do 2030. godine ukinuti do 4.000 administrativnih radnih mjesta u okviru procesa digitalizacije, automatizacije i konsolidacije. Ovu odluku kompanija je saopćila na Danu tržišta kapitala u Münchenu.

Lufthansa grupa trenutno zapošljava oko 103.000 radnika, a planirano smanjenje odnosi se na administrativne funkcije, dok je cilj kompanije da time poveća efikasnost i smanji troškove.

Istovremeno, podignuti su i srednjoročni finansijski ciljevi. Kompanija sada cilja na operativnu dobit (EBIT) od osam do deset posto, što je više od ranijeg plana koji je predviđao osam posto. Za ovu godinu uprava očekuje da će prilagođena dobit prije kamata i poreza značajno premašiti prošlogodišnjih 1,6 milijardi eura.

