Digitalni vodič kroz Tuzlanski kanton: Prezentovana moderna turistička aplikacija

Arnela Šiljković - Bojić

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona prezentovalo je danas višejezičnu aplikaciju za mapiranje turističkih destinacija na području kantona. Aplikacija ima za cilj unaprijediti turističku ponudu, promovirati kulturno-historijsko naslijeđe i prirodne ljepote TK te olakšati pristup informacijama za građane i posjetioce.

Nakon dužeg perioda priprema, Tuzlanski kanton, prema riječima resornog ministra Almira Žilića, konačno ima okvir turističkih potencijala koji predstavlja temelj kvalitetnog turizma.
„Možda smo jedini u Federaciji BiH koji su napravili iskorak vezan za mapiranje turističkih potencijala. Referirajući se sada na dešavanja oko Aerodroma Tuzla i aktivnosti lokalnih turističkih zajednica, turistički potencijali u TK su izuzetni, ali do danas nismo imali precizne podatke gdje se šta nalazi. Ova aplikacija će pomoći turistima i turističkim zajednicama da na jednostavan način predstave ono što imamo i time obogatimo turističku ponudu“, istakao je ministar Žilić.

Tokom prezentacije predstavljen je način korištenja aplikacije, kao i planovi za njenu promociju te uključivanje lokalnih zajednica i turističkih aktera.

Predstavnik konsultantske kompanije „Remote“ d.o.o. Sarajevo, Belmin Malagić, pojasnio je da su mapirani svi turistički resursi sa područja Tuzlanskog kantona i objedinjeni u jedinstvenu bazu podataka, koja je poslužila kao osnova za izradu aplikacije.


„Aplikacija sadrži sve ranije identifikovane, valorizovane i mapirane turističke resurse, uz kratke opise, fotografije i ključne informacije. Prikazani su primarni turistički resursi, uključujući prirodne destinacije, kulturno-historijsko naslijeđe, vjerske objekte, manifestacije, događaje te smještajne i ugostiteljske objekte. Svi su kategorizirani prema tipovima, što turistima uveliko olakšava pretragu i snalaženje na području TK“, naveo je Malagić.

Aplikacija je prilagođena i domaćim i stranim turistima, dostupna na bosanskom, njemačkom i engleskom jeziku, a ostavljena je i mogućnost njenog daljeg unaprjeđenja kroz dodavanje novih podataka, fotografija i turističkih resursa.

