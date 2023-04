Direktorica Doma zdravlja Srebrenik podnijela ostavku

U povodu podnošenja ostavke na mjesto direktorice JZU Doma zdravlja Srebrenik, doktorica Azra Imširović uputila je saopćenje koje prenosimo u cjelosti:

“Ovim putem vas obavještavam da podnosim ostavku na mjesto Direktora JZU DZ Srebrenik i to počev od dana 26.04.2023.godine. Do momenta dok se ne izabere VD Direktora JZU DZ Srebrenik u ustanovi postoji zamjenik direktora koji će obezbjediti nesmetan rad JZU DZ Srebrenik.

Obrazloženje:

Na funkciju direktora JZU DZ Srebrenik sam postavljena od strane UO JZU DZ Srebrenik uz saglasnost tadašnjeg gradonačelnika u septembru 2021.godine. Jedini cilj mi je bio da pokušam da svojim radom unaprijedim rad službi JZU DZ Srebrenik i poboljšam kvalitet pružanja usluga pacijentima grada Srebrenika. Dok sam to uspjevala imala sam motiv da budem na ovoj funkciji. S obzirom da mi je onemogućeno da nastavim sa takvim radom od strane UO JZU DZ Srebrenika instruiranim od strane gradske Uprave i pojedinaca iz GV Srebrenik, što se ogleda u neusvajanju plana javnih nabavki, a što ima direktnu posljedicu po kvalitet pružanja zdravstvenih usluga pacijentima i dovodenje u pitanja život ljudi i funkcionisanje same ustanove.

Mislim da je vama članovima UO jasno zasto ja podnosim ostavku (kolega dr Samir Tursunovic, član UO ispred reda uposlenika mi je sugerisao da nije vrijedno i da bi bilo bolje da podnesem ostavku ako nemam podrške aktuelne vlasti grada Srebrenika).

Naime od septembra mjeseca 2021. godine kada sam imenovana na funkciju direktora JZU DZ Srebrenik ta ustanova je za mene bila važnija nego moja vlastita kuća. Ustanova u kojoj svaki dan egzistenciju obezbjeđuje preko 200 uposlenika.

To nisu bilo kakvi uposlenici, nego uposlenici koji su odabrali da se bave svetim zanimanjem, a to je spašavanjem ljudskih zivota. Ma koliko se neke moje kolege nisu slagale sa mojim radom, to su mogli biti samo individualni stavovi i lične impresije malog broja ljudi, ali nikako opšti stavovi koji su objektivno podkrijepljeni.

Najveći broj uposlenika me je prozivao po pozitivnom radu i po kolegijalnoj korektnosti. Kako god ja se zahvaljujem i jednima i drugima i nista im ne zamjeram jer mi smo od danas ponovo samo kolege medicinske struke. Za mene je jedina sreća u profesiji sto me moji pacijenti cijene i poštuju te to smatram svojim najvećim profesionalnim uspjehom. Takode odlazim sa ove funkcije čista obraza, uzdignuta čela i ponosita sto sam dokazala da jedna žena, može voditi ovakvu ustanovu.

Posebno sam ponosna što sam za svog mandata učinila i doprinjela nekim vrlo bitnim projektima koji ce ostati upisane u analima JZU DZ Srebrenik, uz podršku aktuelnog menadžmenta JZU DZ Srebrenik i Udruženja privrednika grada Srebrenika.

Samo neke bitne stvari učinjene u mom mandatu su:

Kupovina novog modernog sanitetskaog vozila,

Kupovina novog modernog vozila za hemodijalizu,

Završetak fasaderskih radova na novoizgradenom objektu Hitne medicinske pomoći,

Završetak fasaderskih radova na Ambulanti porodične medicine Tinja,

Opremanje svih 6 sektorskih ambulanti sa kopir aparatima i printerima,

Kupovina 6 defibrilatora za 6 sektorskih ambulanti,

lnformatizacija kompletne ustanove uz uvodenje E-recepta, E-uputnice i E-legitimacije među prva tri DZ na TK

Treća reakreditacija centra za mentalno zdravlje,

Nabavka biomikroskopa za oftalmologa,

Opremanje kabineta logopeda,

Proširenje Službe za laboratorijsku dijagnostiku,

Nabavka mikroskopa za analizu urina i urinskog analizatora

Nabavka najmodemijeg aparata dimenzije,

Kupovina više EKG aparata,

Uređenje vanjskog kruga JZU DZ Srebrenik,

Izgradnja spomen obilježja poginulim uposlenicima JZU DZ Srebrenik u proteklom ratu,

Kartična kontrola prisustva na poslu uposlenika,

GPS kontrola voznog parka

Opremanje vešeraja modernim aparatima

Ono što nisam radila i kao takva nisam odgovarala onima koji se nazivaju političarima i gradskim velikanima jeste -činjenica da nisam poštovala upute stranačkih zapošljavanja, stranačkih angažmana, stranačkih nabavk..i itd.

Do sada mi je u više navrata od strane predsjednika UO i članova UO blokiran rad ali i ponižavanjem na samim sjednicama UO čemu su svjedočili ostali članovi UO, članovi menadžmenta ustanove, a postoje i tonski zapisi sa sjednica UO koji ovome svjedoče.

Zadnji puta se to desilo na sastanku sa članovima UO (Raib Džaferović i Samir Tursunović) održanog 24.04.2023.godine u prostorijama JZU DZ Srebrenik. Naime kazano mi je da ja kao direktor moram slušati upute clanova UO, a koje mi preko njih daju oni koji se pitaju za vlast u gradu Srebreniku i sjede u Gradskoj upravi i Gradskom vijeću bez obzira sto su to nerealne i protivzakonite instrukcije koje ce dovesti ustanovu u finansijski gubitak, a gdje bi ja kao direktor snosila odgovmost. Također mi je predsjednik UO Raib Džaferovic iznio činjenicu da je on delegat Gradske uprave i da će slušati njihove instrukcije jer u protivnom će biti smijenjen i da mu je bitniji paušal od 250 KM nego likvidnost JZU DZ Srebrenik. Izneseno mi je da se navedena situacija oko plana Javnih nabavki i eventualnog nefunkcionisanja JZU DZ Srebrenik moŽe prevaziĆi ako obavim razgovor sa aktuelnim politickim akterima i postignem dogovor sa njima.

Taj dogovor bi znacio dovođenje ustanove u gubitke za koje bi ja lično snosila odgovornost, dok aktuelna vlast godinama ne izvršava svoje finansijske obaveze prema JZU DZ Srebrenik, a za zahtjev u uvrštavanje u gradski budžet prihodovne strane JZU DZ Srebrenik što je direktno kršenje zakona. Čak sam dobila prijetnje smjenom od šefa Službe za društvene djelatnosti Gradske uprave prilikom posjete JZU DZ Srebrenik lično na sastanku pred gradonačelnikom grada Srebrenika.

Pokušalo mi se naloziti od strane UO da se kapitalna ulaganja uvrste u plan Javnih nabavki (to je obaveza finansiranja od strane osnivača a ne od novca poreskih obveznika koji dolazi od ZZO TK), sto bi bilo direktno krsšnje zakona, a za takvo poslovanje odgovornost snosi direktor ustanove.

Kako ne bi trpili pacijenti grada Srebrenika, kao ni uposlenici JZU DZ Srebrenik, smatram moralnom obavezom da podnesem ostavku na ovu poziciju jer građani nisu krivi za neznanje pojedinih cčanova UO JZU DZ Srebrenik niti su krivi za političke igre i prepucavanja koja političke stranke već godinama rade preko ove ustanove.

0 svemu navedenom ću obavijestiti nadležno ministarstvo, ZZO TK, Aktiv direktora TK, nadležne inspekcijske organe, Tužilaštvo TK i medije.” navedeno je u saopćenju.