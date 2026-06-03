Dnevnik TV Slon: 03.06.2026.g.

U prostorijama Općinskog suda u Lukavcu potpisan je ugovor za izgradnju nove zgrade ove pravosudne institucije. Za projekat je Vlada Tuzlanskog kantona obezbijedila oko sedam miliona KM. Riječ je o jednoj od najvećih investicija u pravosudne institucije na području Tuzlanskog kantona, a nova zgrada trebala bi riješiti dugogodišnji problem neadekvatnih prostornih uslova u kojima radi Općinski sud u Lukavcu. Novi objekat bit će izgrađen na prostoru nekadašnje pijace, u blizini Javnog komunalnog preduzeća “Rad” Lukavac.

U Gračanici je potpisan Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost hemije i nemetala u Federaciji BiH. Ugovor su zaključili predsjednik Grupacije poslodavaca za djelatnost hemije i nemetala pri Udruženju poslodavaca u FBiH Mujo Hasić i predsjednica Samostalnog sindikata radnika hemije i nemetala u FBiH Ilvana Smajlović. Novim ugovorom predviđeno je povećanje najniže satnice, koja ne može biti manja od 6,37 KM. Usklađene su i odredbe koje se odnose na isplatu naknade za topli obrok. Iz Udruženja poslodavaca u FBiH navode da se granskim kolektivnim ugovorima nastoje unaprijediti uslovi rada i urediti odnosi između poslodavaca i radnika u skladu sa specifičnostima pojedinih privrednih djelatnosti.

Danas su u Tuzli potpisani ugovori o dodjeli stipendija redovnim učenicima srednjih škola romske nacionalnosti i ostalih nacionalnih manjina za školsku 2025/2026. godinu. Stipendije dodjeljuje Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, s ciljem podrške učenicima iz romske zajednice i drugih nacionalnih manjina u nastavku obrazovanja. Ovo je jedna od mjera kojom se dodatno motivišu učenici i njihovi roditelji, jer završetak srednje škole mladima otvara mogućnost zapošljavanja, ali i nastavka školovanja.Podrška resornog ministarstva je kontinuirana, a njen značaj prepoznali su i pripadnici nacionalnih manjina.

U prostorijama Hemijske škole u Tuzli održana je završna prezentacija projekta servisnog učenja „Lokalna kultura i identitet Tuzle“. U projektu je učestvovalo više od 40 učenika, koji su kroz istraživački rad, razgovore sa građanima i predstavljanje znamenitosti učili o kulturno-historijskom naslijeđu svog grada.

Dvadeset treća kulturno-vjerska manifestacija „Dani Hasana Kaimije“ počela je 24. maja i održava se do 20. juna, u organizaciji Muftijstva tuzlanskog. Riječ je o manifestaciji koja već više od dvije decenije čuva sjećanje na Hasana Kaimiju, ali i afirmiše kulturnu, duhovnu i književnu baštinu Bosne i Hercegovine. Danas je saopćeno i ime dobitnika Povelje „Hasan Kaimija“ za životno djelo.

Međunarodni aerodrom Tuzla u maju 2026. godine ostvario je promet od 63.179 putnika. Prema podacima aerodroma, tokom ovog mjeseca kroz tuzlanski aerodrom dnevno je u prosjeku prolazilo 2.038 putnika. Najveći broj putnika zabilježen je 25. maja, kada je kroz aerodrom prošlo 2.919 osoba. Među najpopularnijim destinacijama u maju izdvojili su se Memmingen, Dortmund, Köln, Malmö i Berlin, na koje se odnosio najveći dio ukupnog putničkog prometa.

Centralna izborna komisija (CIK) Bosne i Hercegovine usvojila je odluku kojom je ovjerena prijava nekoliko političkih subjekata za predstojeće Opće izbore u BiH, a kojima je originalna prijava odbijena iz različitih razloga. Stranke koje su, između ostalih, dobile odobrenje za nastup na predstojećim izborima su Naša stranka, Srpska demokratska stranka i Snaga naroda.

Naša stranka i SDS su u potpunosti izmirile svoje obaveze i njihova prijava za sve nivoe vlasti je uspješno prihvaćena. CIK je odobrio i prijavu stranke Snaga naroda, ali za kantonalne skupštine i Parlament Federacije BiH, a zbog manjka prikupljenih validnih potpisa nisu dobili odobrenje za Parlamentarnu skupštinu BiH i Narodnu skupštinu Republike Srpske.

Također, CIK je u potpunosti ovjerio prijavu stranke Hoćemo eko budućnost, a BPS Sefera Halilovića je dobila odobrenje za Tuzlanski kanton, ali ne i državni nivo.

Iako je Pokret Most 21 dostavio dokaz o uplati obaveza, ovaj subjekt nije prikupio dovoljan broj potpisa za nastup na izborima. Iz CIK-a su podsjetili da predstoji period prijava koalicija za buduće izbore, koji će trajati od 8. do 16. juna.

Nalozi za isplatu naknada za 58.085 korisnika prava iz oblasti socijalne zaštite pušteni su u realizaciju, a za ovu namjenu osigurano je devet miliona KM, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Isplata se odnosi na 7.761 korisnika prava civilnih žrtava rata, te 50.324 osobe s invaliditetom. Nakon majskog povećanja naknada za osobe s invaliditetom od 11,2 posto, u julu je najavljeno novo usklađivanje i dodatno povećanje od približno pet do šest posto. Iz nadležnih institucija navode da se na ovaj način nastavlja jačanje sistema podrške osobama s invaliditetom i drugim korisnicima prava iz oblasti socijalne zaštite.

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine obavijestilo je javnost da je identifikovan problem u radu softvera za obradu biometrijskih podataka stranih državljana.

Riječ je o sistemu koji se koristi u postupcima izdavanja viza i odobravanja boravka stranaca u Bosni i Hercegovini. Iz Ministarstva navode da nadležne službe, u saradnji sa međunarodnim partnerima i Delegacijom Evropske unije u Bosni i Hercegovini, intenzivno rade na otklanjanju uočenog problema. Prema trenutnim procjenama, očekuje se da će poteškoće biti riješene u najkraćem mogućem roku, nakon čega bi se trebao nastaviti proces uzimanja i obrade biometrijskih podataka u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine. Ministarstvo sigurnosti BiH najavilo je da će javnost blagovremeno informisati o svim relevantnim informacijama i nastavku procesa.

Cijene proizvoda i usluga za ličnu potrošnju u BiH nastavile su rasti i u proteklim mjesecima, pokazuju podaci Agencije za statistiku BiH. Rast cijena i dalje se odražava na kućne budžete, posebno kroz svakodnevne troškove građana. Najveći rast zabilježen je u sektoru prevoza, dok su značajno povećani i troškovi stanovanja i režija. Poskupljenja su evidentirana i kod hrane, komunikacija, zdravstva, obrazovanja, restorana i hotela, te ostalih dobara i usluga. Prema statističkim podacima, troškovi stanovanja na godišnjem nivou porasli su za 11 posto, dok sektor prevoza bilježi još izraženiji rast. S druge strane, manji pad cijena evidentiran je kod odjeće i obuće.

Tematska sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona o položaju i pravima djece i osoba sa invaliditetom zakazana je za 10. Juni, a iz Mreže udruženja „Moje pravo“ TK navode da je riječ o važnom iskoraku, jer se ova tema prvi put stavlja u fokus tematske sjednice najvišeg zakonodavnog tijela. Više o ovome čitajte na našem web portal

Komisija za istinu o Tuzli ‘92-’95 uputila je poziv nadležnim državnim institucijama Bosne i Hercegovine da poduzmu sve diplomatske i pravne radnje za hitno izručenje Novaka Đukića, pravosnažno osuđenog ratnog zločinca za ubistvo 71 osobe i ranjavanje više od 170 civila na Kapiji 25. maja 1995. Godine.

UKC Tuzla bogatiji je za 170 novoizgrađenih parking mjesta, čime je značajno unaprijeđen pristup UKC-u Tuzla za pacijente i građane koji svakodnevno dolaze u ovu zdravstvenu ustanovu.

Selektor muške seniorske reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Đer