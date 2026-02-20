Dnevnik TV Slon: Sve vijesti na jednom mjestu

Probosanske stranke u Republici Srpskoj potpisale su u Banjoj Luci sporazum o zajedničkom nastupu na izborima. Dokument su potpisali lideri SDP-a, NiP-a, Naprijed, PDA i NES-a.

Premijer FBiH Nermin Nikšić uputio je inicijativu da 2. mart 2026. bude neradni dan povodom Dana nezavisnosti BiH. Vlada FBiH je prijedlog usvojila, pa tog dana državni organi i preduzeća neće raditi.

U Tuzli će 27. februara biti obilježen Dan nezavisnosti BiH polaganjem cvijeća na Slanoj Banji i drugim spomen-obilježjima. Program uključuje svečanu sjednicu Skupštine TK i učenički defile u Gračanici.

Tužilaštvo KS objavilo je oprečne informacije o snimku iz kabine tramvaja u nesreći 12. februara u Sarajevu. Prvobitno je navedeno da snimak postoji, a potom da videonadzor nije radio od novembra 2025. godine.

U Tuzli će 21. februara biti održano mirno okupljanje u znak sjećanja na Erdoana Morankića, stradalog u tramvajskoj nesreći u Sarajevu. Građani će se okupiti na Trgu slobode u 13 sati i odati počast u tišini.

Tužilaštvo TK zatražilo je pritvor za 37-godišnjeg Rifeta Berkovića zbog sumnje na trgovinu drogom i nedozvoljeno držanje oružja. U pretresima je pronađena veća količina narkotika, oružje i municija.

Na sjednici Skupštine Crvenog križa Tuzla razmatrani su izvještaji o radu i finansijama za 2025. te usvojeni planovi za 2026. godinu. Najavljeno je nastavak humanitarnih aktivnosti i jačanje volonterske mreže.

Papi Gelato i ove godine postačima nudi besplatne slastice za iftar dok traju zalihe. Objavljeno je i da su banke u BiH prošle godine ostvarile 880 miliona KM dobiti, dok počinje završnica Kupa BiH “Mirza Delibašić”.

U subotu, 21. februara, u BKC-u TK bit će izvedena monodrama za djecu „Oktavije“ u dva termina. Predstava govori o ljubavi, slobodi i odgovornom odnosu prema životinjama.

Rukometaši Slobode u 16. kolu Premijer lige dočekuju Zrinjski iz Mostara. Susret se igra sutra u Mejdanu od 19 sati.

