Dobro raspoloženje u redovima za Kulovićevu 3

Provjerili smo – Kulovića 3 je ovih dana jedna od najvrućih festivalskih adresa u Sarajevu. Očito je da će ova baza u samom srcu grada postati startna linija za sve što vam treba tokom osam uzavrelih dana festivala.

Već od prvog otvaranja vrata, scena je bila filmska: gužva na ulazu od ranog jutra, djevojke u šarenim haljinama, sredovječni radnici koji su “samo svratili na pet minuta”, ozbiljne gospođe koje znaju tačno gdje idu… svi su htjeli uhvatiti dio atmosfere ovog posebnog mjesta.

Tokom osam dana, ovaj “stan sa stavom” nudit će sve za savršen festivalski dan – od osvježavajućih gutljaja i slasnih zalogaja, poklona i interaktivnih igara, do druženja s poznatim licima i one posebne energije koju ne možete kupiti, nego samo doživjeti. A za ovakav ugođaj – vrijedi stajati i malo u redu.

Kakva je atmosfera u Kulovićevoj, provjerite klikom na link

Redovi za Kulovićevu 3

