Dobro raspoloženje u redovima za Kulovićevu 3

Albina Vicković

Provjerili smo – Kulovića 3  je ovih dana jedna od najvrućih festivalskih adresa u Sarajevu. Očito je da će ova baza u samom srcu grada postati startna linija za sve što vam treba tokom osam uzavrelih dana festivala.

Redovi za Kulovićevu 3, sjajna atmosfera pred početak Festivala, Bingo SFF

Već od prvog otvaranja vrata, scena je bila filmska: gužva na ulazu od ranog jutra, djevojke u šarenim haljinama, sredovječni radnici koji su “samo svratili na pet minuta”, ozbiljne gospođe koje znaju tačno gdje idu… svi su htjeli uhvatiti dio atmosfere ovog posebnog mjesta.

Redovi za Kulovićevu 3 i festivalsku zabavu, Bingo SFF

Tokom osam dana, ovaj “stan sa stavom” nudit će sve za savršen festivalski dan – od osvježavajućih gutljaja i slasnih zalogaja, poklona i interaktivnih igara, do druženja s poznatim licima i one posebne energije koju ne možete kupiti, nego samo doživjeti. A za ovakav ugođaj – vrijedi stajati i malo u redu.

Kakva je atmosfera u Kulovićevoj, provjerite klikom na link                           

Redovi za Kulovićevu 3

Za vas samo odabrali slične teme 

Dobija li Sarajevo novu kultnu lokaciju za vrijeme festivala?

Bingo ljetno kino Tuzla: Osvojite ulaznice i uživajte u filmskoj čaroliji

Naše mjesto za početak Sarajevo Film Festivala: Bingo donosi potpuno novo festivalsko iskustvo u Sarajevu

“Paviljon”, film Dine Mustafića otvara treću sezonu Bingo Ljetnog kina Tuzla

pročitajte i ovo

Vijesti

U toku izgradnja Lidl-a u još jednom bh. gradu

BiH

Raste uvoz radne snage u BiH, domaći radnici odlaze

BiH

Zašto bi u BiH uskoro moglo doći do obustave izdavanja ličnih dokumenata?

Tuzla i TK

Planska isključenja električne energije na području TK

Vijesti

Vučić zabrinut: “Srbija stoji uz Dodika, ono što su mu učinili je zločin”

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]