Dogradnja suda u Srebreniku: Grad i Vlada TK udružuju snage za bolji rad pravosuđa

Arnela Šiljković - Bojić

Ministrica pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona Nataša Marošević posjetila je danas Općinski sud u Srebreniku gdje je sa predsjednikom  Muhamedom Vejzovićem razgovarala o dogradnji drugog sprata na zgradi Suda, te o radu, rezultatima i planiranim aktivnostima.

Današnja posjeta bila je prilika za definisanje svih detalja predstojećih radova, nakon što je Vlada Tuzlanskog kantona nedavno dala saglasnost na tekst Protokola o načinu regulisanja međusobnih obaveza između Vlade Tuzlanskog kantona i Grada Srebrenika.

Smještajni kapaciteti postojećeg objekta Općinskog suda u Srebreniku pokazali su se ograničenim i nedovoljnim za neometano funkcionisanje i rad ove institucije, te je Programom rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za ovu godinu Vlada Tuzlanskog kantona izdvojila 390.000 KM za proširenje i poboljšavanje uslova.

Marošević izrazila je spremnost da se Općinskom sudu u Srebreniku, kao i svim drugim pravosudnim institucijama na području Tuzlanskog kantona, pruži puna podrška u radu u okvirima nadležnosti ministarstva i Vlade Kantona.

Grad Srebrenik će kao vlasnik zgrade doprinijeti realizaciji projekta ishodovanjem građevinske dozvole za nadogradnju te pružiti administrativno-tehničku pomoć u provođenju postupka nabavke radova, naglašeno je iz Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa Tuzlanskog kantona.

