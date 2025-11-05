Dom za starija lica u Lukavcu ponudio besplatan smještaj korisnicima Doma penzionera Tuzla

S velikom tugom povodom tragičnog požara koji je zahvatio Dom penzionera u Tuzli, iz Doma Hayat za starija lica u Lukavcu poručili su da žele pružiti ruku podrške svima koji su pogođeni ovom nesrećom.

Dom Hayat je ponudio privremeni besplatan smještaj korisnicima Doma penzionera Tuzla, dok se ne renovira dio objekta koji je izgorio i ne stvore uslovi za njihov povratak.

„Molimo da nam se jave članovi porodica, nadležne institucije ili uprava doma kako bismo mogli što prije organizovati prijem i smještaj. Zajedno možemo olakšati ove teške dane“, navodi se u saopćenju Doma Hayat.

U poruci su izrazili i iskreno saučešće porodicama stradalih, te poželjeli snagu i utjehu svima pogođenim ovom tragedijom.