Dom zdravlja Tuzla: U toku kampanja Euromelanom u cilju ranog otrivanja raka kože

Građani Tuzle danas su, ai sutra mogu na odjeljenju za kožne bolesti Doma zdravlja Tuzla, pregledati svaku sumnjivu pigmentu promjenu na koži. Pregledi se vrše od 10 do 12 sati, a u okviru kampanje Euromelanoma. Preventivni pregled jako je značajan, jer melanom pripada skupini najagresivnijih i na liječenje najrezistentnijih zloćudnih tumora. Ranim otkrivanjem i liječenjem smrtnost od ove teške bolesti se može znatno smanjiti.

“Mi imamo danas pacijenata koji su prebolovali melanom, koji su preživjeli godinu, dvije, deset, već dolaze na kontrole drugih mladeži, dok je ranije bio slučaj da se otkrije kasnije i da život izgubi pacijent nakon tri mjeseca bolesti” kaže dr. Merisa Imamović Kuluglić – dermatologinja na Odjeljenju za kožne bolesti DZ Tuzla

Danas je to mnogo drugačije ističe doktorica upravo zbog prosvjećenosti građana u smislu preventivnog pregleda.Samopregledi su jako važni. Dermatolozi savjetuju da se kod mladeža pregleda oblik, veličina, kao i da li peče, svrbi ili boli, jer sve su to znaci za hitan odlazak dermatologu.

“ Mladež može biti nepravilan od samog djetinjstva smeđ, nepravilnog oblika, ali on je takav čitav život ako slučajno on bude pravilan, a mijenja se tokom života, onda je to znak da se mladež mijenja i onda je to alarm za javljanje dermatologu, odnosno ljekaru porodične medicine, pa dalje” ističe dr. Merisa Imamović Kuluglić – dermatologinja na Odjeljenju za kožne bolesti DZ Tuzla

Iako posljednjih godina nije zabilježen povećan broj oboljelih od melanoma prevencija i rano otkrivanje bolesti i dalje su od presudnog značaja za prognozu bolesti, a time i život bolesnika, a kod nekih pacijenata, tokom današnje akcije otkrivene su određene promjene.

“Bilo je barem kod mene na pregledu displastičnih nevusa tzv. mi to tako zovemo, mladeža koji su se promijenili, klinički mi nisu izgledali kao melanom , ali sam uputila da se uklone, jer vide se određene promjene koje ukazuju na promjenu mladeža” kaže dr. Merisa Imamović Kuluglić – dermatologinja na Odjeljenju za kožne bolesti DZ Tuzla

Dermatolozi osim pregleda i samopregleda savjetuju da se posebno tokom ljetne sezone zaštiti koža, odnosno mladeži zaštitnim kremama od sunca ili odjećom, a takođe treba izbjegavati izlaganje suncu od 11 do 17 sati.