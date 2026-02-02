Donesena prva pravosnažna presuda u BiH za diskriminaciju prema LGBTI osobama

Kantonalni sud u Sarajevu donio je prvu pravosnažnu presudu u Bosni i Hercegovini kojom je utvrđena diskriminacija na osnovu seksualne orijentacije, rodnog identiteta i spolnih karakteristika LGBTI osoba.

Presuda se odnosi na javni istup bivše zastupnice u Skupštini Kantona Sarajevo, Samre Ćosović Hajdarević, koja je u aprilu 2019. godine, nakon najave prve Bh. povorke ponosa, na društvenim mrežama objavila sadržaj kojim se, prema ocjeni suda, poziva na segregaciju, izolaciju i diskriminaciju LGBTIQ osoba.

Tužbu je podnio Sarajevski otvoreni centar, navodeći da je spornim javnim istupom izvršena diskriminacija i poticanje na mržnju prema LGBTI osobama. Općinski sud u Sarajevu je 2022. godine donio prvostepenu presudu u korist tužitelja, a žalba tužene kasnije je odbačena kao neosnovana, čime je presuda postala pravosnažna.

Advokatica Dženana Hadžiomerović istakla je da je Kantonalni sud u cijelosti potvrdio stav prvostepenog suda, naglasivši da sporni istup predstavlja govor mržnje.

„Iako Zakon o zabrani diskriminacije izričito ne koristi termin ‘govor mržnje’, on ga prepoznaje kroz zabranjena ponašanja poput uznemiravanja i podsticanja na diskriminaciju. Ova presuda šalje jasnu poruku da se govor mržnje neće tolerisati i može ohrabriti druge organizacije da koriste mehanizam kolektivnih tužbi“, kazala je Hadžiomerović.

Iz Sarajevskog otvorenog centra navode da presuda predstavlja prelomni trenutak za zaštitu ljudskih prava u BiH, jer je po prvi put pravosnažno potvrđeno da su seksualna orijentacija, rodni identitet i spolne karakteristike stvarni i primjenjivi osnovi zaštite od diskriminacije, iako su u zakon uvedeni još 2009. godine.

„Sloboda izražavanja ne uključuje pravo na pozivanje na diskriminaciju i segregaciju. Posebno javni govor političara nosi odgovornost i ne smije služiti dehumanizaciji ili isključivanju bilo koje društvene grupe“, izjavio je Darko Pandurević iz Sarajevskog otvorenog centra, dodajući da ova presuda potvrđuje značaj Zakona o zabrani diskriminacije i predstavlja važan korak ka njegovoj punoj primjeni.