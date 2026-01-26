Ukinuta prvostepena presuda za ubistvo sarajevskih policajaca

Vrhovni sud Federacije BiH ukinuo je prvostepenu presudu Aleksandru Macanu i Savi Marinkoviću, koji su ranije osuđeni za ubistvo sarajevskih policajaca Davora Vujinovića i Adisa Šehovića.

Odlukom Vrhovnog suda postupak se vraća na ponovno suđenje, a pritvor optuženima produžen je za dodatna dva mjeseca.

Kako je za Klix.ba izjavio advokat Duško Tomić, branilac Aleksandra Macana, žalba odbrane je djelimično uvažena, a sud je utvrdio povrede krivičnog postupka.

Prvostepenom presudom Kantonalnog suda u Sarajevu Sava Marinković bio je osuđen na 45 godina zatvora, dok je Aleksandar Macan dobio 15 godina. Teretili su se za dva krivična djela, ubistvo policajaca iz 2018. godine i tešku krađu.

U istom predmetu Marko Trifković ranije je osuđen na 15 godina zatvora nakon sporazuma o priznanju krivice s Tužilaštvom Kantona Sarajevo.