Donosite svoje predmete: Gomilari vas vode kroz izložbu u Tuzli

Izložba Gomilari, koja je od 19. septembra pronašla svoje skrovište u Muzeju istočne Bosne, ovog vikenda vas poziva na još jedno jedinstveno iskustvo, ovog puta u interaktivnom formatu.

Naime „Gomilari“ su postavka koja se bavi odbačenim predmetima, buvljačkim ulovima, neobičnim pronađenim predmetima te načinima na koji se oni mogu reciklirati, apciklirati, odnosno kako im se može ponovo udahnuti život, ili kako oni, sretnom pronalazaču mogu ponovo udahnuti život. Sama riječ “gomilari” je prijedlog za bosanski prevod riječi “hoarding” koja upravo označava skupljanje i gomilanje predmeta.

Ovog vikenda u subotu 11. oktobra sa početkom u 20 časova, „Gomilari“ dobijaju jednu novu dimenziju gdje će posjetitelji imati priliku da ih kroz samu izložbu i hrpe eksponata sprovede jedan od autora izložbe, Alija Kamber. Ujedno će biti održana i specijalna radionica gomilarenja za sve one kojima to možda ne ide od ruke. Posjetitelji su pozvani da donesu svoje omiljene predmete koje su pronašli na buvljaku, u starim vitrinama, zapuštenim vikendicama a za koje smatraju da imaju potencijal da postanu muzejski primjerci.

Kamber je pozvao sve zainteresovane da prisustvuju drugom činu ove izložbe, poručivši:

„Dođite da vas provedem kroz izložbu i objasnim sve potanko o Gomilarima. Pored toga pravimo radionicu gomilarenja, tako što svako može otići u subotu ujutro na buvljak i kupiti jedan predmet za koji misli da je upotrebljiv kao ukrasni i potencijalno muzejski primjerak. Stavljaćemo predmete na postamente i pod rasvjetu i pričat’ o njima do kasno u noć te im tako podizati cijenu do bescijenja. Mijenjamo pogled na sve i sva.“