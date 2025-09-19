Izložba Gomilari večeras u Muzeju Istočne Bosne

Izložba „Gomilari“ donosi susret prijatelja i umjetnika koji slično razmišljaju o odbačenim predmetima, buvljačkim ulovima i pronalascima sa ulice, te načinima na koje se stvarima može udahnuti novi život kroz recikliranje ili apcikliranje umjesto njihovog doprinosa zagađenju planete.

Otvaranje izložbe zakazano je za večeras u 20 sati u Muzeju Istočne Bosne.

Autori izložbe su Jusuf Hadžifejzović, Amel Hodžić, Mujo Grbić, Damir Grabovac i Alija Kamber. Oni kroz svoja djela prikazuju pet boja iz spektra skupljača i pretvarača, fenomen koji se na engleskom jeziku naziva hoarding. Kako takva riječ ne postoji u bosanskom jeziku, autori su odlučili da kroz izložbu i prvi put predstave termin „Gomilari“.

Pod motom „jedan čovjek – jedan muzej“, izložba započinje saradnju s Muzejom Istočne Bosne. Ideja je da svaki čovjek u sebi nosi muzej vlastitog života i da je dio istorije čovječanstva. Zbirka muzeja se tako spaja sa djelima izlagača i nudi posjetiocima priliku da razmisle o sopstvenoj muzejnosti.

Program će trajati i u subotu, 20. septembra, od 17:00 do 23:00 sata, kada će posjetioci koji su možda propustili prvo veče ili žele produžiti druženje, moći ponovo uživati u razgovorima s autorima i muzici u prostoru muzeja.

Ulaz na izložbu je slobodan.