Duga kolona vozila na izlazu iz BiH na graničnim prijelazima

Sezona godišnjih odmora i putovanja mogu dodatno stvoriti gužve na magistralnim putevima koji iz unutrašnjosti, vode ka jugu i sjeveru Bosne i Hercegovine. S obzirom na visoke temperature koje dodatno otežavaju uslove vožnje, preporučuje se češće pauze tokom putovanja. Savjetuje se da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima. Iz IC BiHAMK-a apeluje na učesnike u saobraćaju da se pridržavaju saobraćajnih propisa.

Radovi su aktuelni na dionici autoceste Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim cestama: Zenica-Žepče (Topčić Polje), Ustikolina-Goražde (Mravinjac), Sarajevo-Pale, Vrhpolje-Ključ i Jablanica-Prozor.

Zbog aktivnih klizišta izdvajaju se magistralne ceste Dobro Polje-Foča (na lokacijama Sijeračke stijene i Tuhalji) i Gacko-Tjentište (između tunela Čemerno i Surdup).

Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima: Doljani, Hum i Izačić, dok je na ulazu pojačan promet vozila na GP Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima, povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali putnička vozila, za sada ne čekaju duže od 30 minuta na prelazak granice. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).