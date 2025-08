Duge kolone vozila na više graničnih prelaza u BiH

Duge kolone vozila zabilježene su na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hadžin Potok, Gradina, Gradiška, Hum, Deleuša, Klobuk i Zupci u oba smjera, dok su na prelazima Ivanica, Kamensko, Prisika i Bijača duža zadržavanja na izlazu iz zemlje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja trenutno ne prelaze 30 minuta.

Granični prelaz Brčko i dalje je otvoren samo za putnička vozila do 3,5 tone. Na Karakaju, kod Zvornika, saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase je zabranjen, a teretna vozila preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača. Autobusi mogu koristiti GP Šepak, dok teretna vozila preko 5 tona na ovom prelazu mogu saobraćati radnim danima od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati, a vikendom samo noću, od 22 do 06 sati.

Iz BIHAMK-a napominju da su čekanja na granicama podložna brzim promjenama. Vozačima su dostupne video nadzorne kamere putem web stranice bihamk.ba.

Oprez zbog mokrih kolovoza i odrona

Povremeno slaba kiša i mjestimično mokar kolovoz prate vozače širom BiH, uz povećanu opasnost od odrona. Posebno se izdvajaju putni pravci: Sarajevo–Foča, Konjic–Mostar, Bosanski Petrovac–Bihać–Bosanska Krupa, Jajce–Banja Luka, Bugojno–Novi Travnik, Rogatica–Višegrad i Turbe–Karanovac. Vozačima se preporučuje smanjena brzina, veći razmak među vozilima i spremnost na naglo kočenje.

Aktuelni radovi na cestama

Radovi su u toku na dionici autoceste Podlugovi–Sarajevo sjever, kao i na magistralnim cestama Prozor–Jablanica, Zenica–Žepče (Topčić Polje), Ustikolina–Goražde (Mravinjac), Sarajevo–Pale, Olovo–Semizovac i Vrhpolje–Ključ.

Iz BIHAMK-a podsjećaju da je na putnom pravcu Jablanica–Blidinje saobraćaj dozvoljen za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.