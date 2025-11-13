Dvojici optuženih za razbojništva i teške krađe u Srebreniku izrečene kazne

Ali Huremović
Kantonalni sud u Tuzli (Arhiva)

Kantonalni sud u Tuzli donio je i objavio prvostepenu, nepravosnažnu presudu kojom su Damir Dojčinović (47) iz Mostara i Dino Menzilović (55) iz Zenice, nastanjen u Sarajevu, osuđeni na jedinstvene kazne zatvora u trajanju od po 14 godina i 10 mjeseci. Presuda je donesena u ponovljenom prvostepenom postupku po optužnici Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Optuženi su proglašeni krivima kao saučesnici za dva razbojništva i produženo krivično djelo teška krađa.

Prema optužnici, krajem septembra 2021. godine, maskirani su ušli u poslovnicu jedne mikrokreditne organizacije u Srebreniku, gdje su pod prijetnjom pištolja od radnika uzeli više od 5.000 KM i potom pobjegli. Terete se i da su krajem oktobra iste godine, također maskirani, ušli u jednu zlatarsku radnju u Srebreniku, prodavačicu zatvorili u toalet, a iz radnje odnijeli veću količinu zlatnog nakita vrijednog oko 130.000 KM.

Optužnicom im se stavlja na teret i da su krajem oktobra 2021. provalili u porodičnu kuću u Srebreniku, odakle su uzeli zlatni nakit u vrijednosti oko 23.000 KM, te iz garaže otuđili automobil „VW Golf“ procijenjene vrijednosti oko 5.000 KM.

Presuda nije pravosnažna i protiv nje je moguće izjaviti žalbu.

