Džeko sve bliži odlasku iz Fiorentine: Plata najveći problem

Kaljari se u ovom trenutku suočava s ozbiljnim kadrovskim problemima u napadu zbog povreda, što bi moglo otvoriti vrata dolasku kapitena reprezentacije BiH.

Sudbina iskusnog bh. napadača Edina Džeke još uvijek nije riješena. Kako prenosi Football Italia, na stolu je opcija da karijeru nastavi u Đenovi, gdje ekipu predvodi njegov bivši saigrač iz Rome Danijele de Rosi.

U ubjedljivoj pobjedi Fjorentine nad Udinezeom (5:1), Džeko nije dobio priliku za igru, što su pojedini protumačili kao signal da je njegov rastanak s klubom sve bliži.

De Rosi, prema navodima, želi dovesti još jednog bivšeg fudbalera Rome, a mladi vezista Nikolo Pisili bi u Đenovi imao znatno veću ulogu nego u Rimu.

Više mogućnosti u opticaju

Osim Đenove, kao opcija se spominje i Kaljari, kojem je također ponuđen Pisili. Problemi Kaljarija s povrijeđenim napadačima mogli bi ići na ruku dolasku Džeke. Ipak, ostaje dilema ko bi mu dugoročno garantovao status u slučaju da De Rosi napusti klupu Đenove.

Kao ključna prepreka i dalje se navodi visina Džekine plate. Prema dostupnim informacijama, on mjesečno zarađuje oko 200.000 eura, što predstavlja veliko opterećenje za klubove tog profila.

Neki italijanski analitičari smatraju da postoji mogućnost da Fjorentina do ljeta preuzme dio njegovih primanja kako bi se potencijalni transfer lakše realizovao.

Ugovor po sistemu 1+1

Džeko s Fjorentinom ima ugovor na principu 1+1, koji ističe ovog ljeta, uz opciju produženja na još jednu sezonu. Produženje zavisi od ispunjavanja određenih uslova, među kojima je najčešće ključna minutaža. Upravo zbog toga postoji realna mogućnost da Džeko na ljeto postane slobodan igrač.

Bh. napadač bi rado ostao u Fjorentini, ali je spreman i na novi izazov. Sličan stav ima i klub – otvoreni su i za nastavak saradnje, ali i za transfer ukoliko se pojavi odgovarajuća ponuda, navode italijanski mediji.