Dženaza Eldinu Selimoviću u srijedu na mezarju Tušanj

Dženaza Eldinu Selimoviću bit će klanjana u srijedu, 6. maja 2026. godine, na mezarju Tušanj u Tuzli, potvrđeno je iz posmrtnice koju je objavila porodica.

Selimović Eldin, sin Nedžada, preminuo je u subotu, 2. maja 2026. godine, u 40. godini života, nakon što mu je brat iz automatske puške zadao nekoliko hitaca, nakon čeka je preminuo. Ispraćaj i dženaza-namaz planirani su nakon ikindije namaza, u 16:40 sati, ispred Islamskog centra Tušanj, nakon čega će biti obavljen ukop na obližnjem mezarju.

Selimović Elvis je osumnjičen da je u kasnim večernjim satima 2. maja 2026. godine u porodičnoj kući u tuzlanskom naselju Miladije iz automatske puške ispalio najmanje sedam hitaca u brata Eldina, nanio mu više prostrelnih povreda u predjelu grudnog koša, stomaka, ruku i nogu i usmrtio ga. Ubistvu je prethodio verbalni sukob koji su braća imala tokom dana na drugoj lokaciji u Tuzli.