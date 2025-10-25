Džumhur nakon preokreta izborio finale kvalifikacija u Parizu

Damir Džumhur / Foto: ATP

Najbolji bosanskohercegovački teniser Damir Džumhur (33) plasirao se u finale kvalifikacija ATP turnira u Parizu nakon što je u polufinalu savladao domaćeg predstavnika Quentina Halysa rezultatom 2:1 u setovima.

Francuski teniser osvojio je prvi set sa 6:4, ali je Džumhur zatim preuzeo kontrolu meča. U drugom setu je igrao odlučnije i preciznije, dobivši ga sa 6:3, dok je u trećem setu u potpunosti dominirao i slavio ubjedljivim rezultatom 6:1.

Meč je trajao sat i 37 minuta, a ovom pobjedom Džumhur je osigurao plasman u finale kvalifikacija, gdje će se za ulazak u glavni žrijeb Pariza boriti protiv pobjednika duela između Franca Jacqueta (Francuska) i Aleksandra Kovačevića (SAD).

