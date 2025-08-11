Džumhur nakon velike borbe izgubio od Alcaraza

Najbolji bosanskohercegovački teniser Damir Džumhur očekivano je ispao u 2. kolu ATP turnira Cincinnati open (SAD) od drugog nositelja, Španjolca Carlosa Alcaraza, koji je slavio u setovima 2:1 (6-1, 2-6 i 6-3).

Džumhur je u prvom setu dobio prvi gem na svoj servis, pri tome spasivši dvije break-lopte, ali je onda Alcaraz do kraja dobio svih šest gemova te poveo 1:0 u setovima. Prvi je set trajao 28 minuta.

U drugom je setu poveo Alcaraz, ali je onda Džumhur dobio narednih pet gemova te poveo s nedostižnih 5:1 u gemovima. Alcaraz je samo uspio smanjiti na 5:2, ali je Džumhur na svoj serevis dobio već naredni gem te završio prvi set 6:2, odnosno poravnao na 1:1. Drugi je set trajao 30 minuta.

U trećem je setu Alcaraz poveo nakon svog servisa; Džumhur je bez izgubljenog poena uspio poravnati na svoj servis na 1:1, da bi Alcaraz također bez izgubljenog poena dobio gem na svoj servis, a, onda, osvojio i break-poen te poveo 3:1.

Alcaraz je ponovo dobio gem na svoj servis i poveo s 4:1, ali je Džumhur nakon velike borbe osvojio šesti gem i smanjio na 2:4. Ponovo je servirao Alcaraz, ali je bh. teniser dobio i taj gem te smanjio vodstvo na 3:4 i servirao za poravnanje, ali u tome nije i uspio pa je Španjolac poveo s 5:3 i priliku da servira za konačni trijumf, što je i učinio.

Alcaraz je dobio deveti gem te i treći set s 6:3, a ukupnim rezultatom 2:1 (6-1, 2-6 i 6-3) prošao u 3. kolo.

Alcaraz, koji je drugi nositelj na ovom turniru, u 1. kolu bio je slobodan, dok je Džumhur u 1. kolu savladao Italijana Mattia Belluccia 2:0 (7-6 i 7-6), a što je ujedno i njegov prvi trijumf u karijeri na ovom američkom turniru.

Džumhur je prije ovog turnira bio rangiran na 56. mjestu ATP liste, ali će, vjerovatno, već na narednoj listi napredovati za nekoliko mjesta.

Bio je ovo i treći poraz Džumhura u duelima s Alcarazom, ali je svaki put pa i večeras osvojio po jedan set.

Ove su godine već međusobno igrali, 30. maja na francuskom Roland Garrosu, kada je u 1/16 finala Alcaraz dobio 3:1 u setovima, a prethodno su igrali u finalu Challenger turniru u Barceloni, 11. oktobra 2020., kada je Alcaraz dobio 2:1 u setovima.