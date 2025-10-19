Džumhur saznao protivnika u prvom kolu turnira u Beču

Bosanskohercegovački teniser Damir Džumhur saznao je protivnika u prvom kolu glavnog žrijeba ATP turnira u Beču, a to će biti Francuz Corentin Moutet, trenutno 41. teniser svijeta.

Džumhur je do plasmana u glavni žrijeb stigao kroz kvalifikacije, u kojima je u finalu savladao Amerikanca Ethana Quinna rezultatom 6:3, 6:3. Bh. teniser i Moutet već su se jednom susreli, a tada je Džumhur bio uspješniji.

Satnica njihovog duela još nije objavljena, dok će pobjednik ovog meča u narednom kolu igrati protiv boljeg iz susreta Danila Medvedeva i Nune Borgesa.