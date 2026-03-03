EES: Hoće li novi sistem donijeti haos na granicama i aerodromima?

Evropska unija priprema se za potpunu primjenu Sistema ulaska i izlaska, EES, od 10. aprila, dok upozorenja na višesatna čekanja na granicama i aerodromima tokom ljetne sezone već izazivaju zabrinutost među putnicima i turističkim radnicima.

Pojedini stručnjaci upozoravaju na rizik od ozbiljnih poremećaja zbog nedostatka infrastrukture i kadra, dok iz hrvatskog Ministarstva unutrašnjih poslova poručuju da su njihovi granični prijelazi tehnički i organizaciono spremni. Najavljuju posebne trake za registraciju i korištenje mobilnih uređaja za uzimanje biometrijskih podataka, s ciljem skraćivanja zadržavanja.

Zrakoplovni analitičar Alen Šćuric ocjenjuje da se već sada na pojedinim granicama čeka satima te da bi situacija mogla biti dodatno otežana kada sistem u potpunosti zaživi. Kao primjer navodi aerodrom u Lisabonu, koji je u decembru privremeno obustavio primjenu EES-a na tri mjeseca nakon što su zabilježena čekanja i do sedam sati.

Evropska komisija je najavila da će državama članicama, nakon 10. aprila, biti omogućena djelimična suspenzija sistema u trajanju od 90 dana, uz mogućnost produženja za dodatnih 60 dana tokom ljetnog perioda. Time se želi izbjeći veći poremećaj u špici turističke sezone.

Ipak, dio stručne javnosti smatra da ta fleksibilnost neće biti dovoljna da spriječi duge redove i zastoje, posebno na frekventnim aerodromima i cestovnim prijelazima. Kao glavne prepreke navode se nedovoljan broj kontrolnih mjesta opremljenih EES uređajima i manjak obučenih službenika.

Predsjednik Udruženja turističkih agencija BiH Zoran Bibanović upozorava da bi novi sistem mogao dodatno zakomplikovati prelazak granica i uticati na turističke tokove. Smatra da se postavlja pitanje opravdanosti dodatnih provjera za građane koji već posjeduju biometrijske pasoše usklađene s evropskim standardima.

S druge strane, iz MUP-a Hrvatske ističu da ne očekuju značajno veće gužve nego ranijih godina, podsjećajući da je Hrvatska i turistička i tranzitna zemlja sa pojačanim prometom tokom vikenda, praznika i godišnjih odmora. Navode da su i ranije, u periodima najveće frekvencije, zabilježena duža čekanja, posebno na prijelazima prema BiH i Srbiji.

Tokom ljeta najveća opterećenja očekuju se na graničnim prijelazima Stara Gradiška i Slavonski Brod. Hrvatska policija planira dodatno angažovanje službenika koji će biometrijske podatke prikupljati mobilnim uređajima još prije dolaska vozila do kontrolne kućice, čime bi se ubrzao protok.

Organizacije iz sektora vazdušnog saobraćaja takođe upozoravaju na moguće zastoje. Prema izvještaju Međunarodnog vijeća aerodroma Evrope, postepena primjena biometrijskog sistema u nekim slučajevima produžila je vrijeme obrade putnika i do 70 posto, uz čekanja do tri sata u periodima pojačanog saobraćaja.

Iz Evropske komisije poručuju da je riječ o kompleksnom projektu te da produžena fleksibilnost treba pomoći državama članicama da prilagode tempo uvođenja sistema i izbjegnu ozbiljnije poremećaje. Za putnike to znači da bi se na pojedinim granicama i dalje mogao primjenjivati dosadašnji način evidentiranja ulaska i izlaska, odnosno ručno pečatiranje pasoša, sve dok se novi sistem u potpunosti ne stabilizuje.

Ukoliko se tehnički i kadrovski izazovi ne riješe, upozorenja iz sektora avijacije sugerišu da bi tokom ljeta moglo doći do višesatnih zadržavanja, što bi dodatno opteretilo aerodrome, avio-kompanije i putnike širom Evrope.