Tuzlansko Gradsko vijeće razmatra inicijativu za izuzeće BiH iz EES i ETIAS sistema

RTV SLON
Gradsko vijeće Tuzla

Na narednoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla bit će razmatrana inicijativa advokata Mirnesa Ajanovića kojom se predlaže pokretanje diplomatskih i institucionalnih aktivnosti radi zaštite prava građana Bosne i Hercegovine, uz zahtjev da BiH bude izuzeta iz evropskih sistema EES i ETIAS, te da se prilikom prelaska granica koriste CIPS podaci.

U obrazloženju inicijative navedeno je da bi primjena evropskih sistema elektronske kontrole ulaska mogla dovesti do narušavanja prava građana BiH na slobodu kretanja, kao i do mogućeg ugrožavanja sigurnosti ličnih podataka. Ajanović smatra da domaći CIPS sistem već ispunjava potrebne standarde, te da bi se njegovom primjenom moglo izbjeći dodatno administrativno opterećenje i zadržavanje građana na granicama.

Prema prijedlogu, Gradsko vijeće Tuzla trebalo bi usvojiti zaključak kojim se od državnih institucija traži da pokrenu razgovore s institucijama Evropske unije i zatraže izuzeće Bosne i Hercegovine iz EES i ETIAS sistema. Cilj je, kako je navedeno, da BiH zadrži punu kontrolu nad ličnim podacima svojih građana i osigura jednak tretman u procesu usklađivanja s evropskim propisima.

Ova inicijativa bit će uvrštena kao tačka dnevnog reda 12. sjednice Gradskog vijeća Tuzla, a vijećnici će imati priliku zauzeti stav o prijedlogu koji se tiče svih građana BiH.

