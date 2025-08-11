Od oktobra nova pravila za građane BiH pri ulasku u Šengen, uvodi se digitalna registracija

Od 12. oktobra većina zemalja članica EU počinje postepeno primjenjivati novi sistem ulaska/izlaska (EES). On se odnosi na građane iz 59 zemalja izvan EU, uključujući BiH, Srbiju, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju i Albaniju, koji u Šengen dolaze na boravak do 90 dana.

EES će se primjenjivati u 29 zemalja Šengenskog prostora, osim Irske i Kipra, te u Lihtenštajnu, Norveškoj, Islandu i Švicarskoj. Obuhvatit će i putnike iz SAD-a, Velike Britanije, Australije, Japana, Brazila i drugih država.

Kako funkcioniše?

Prilikom prvog ulaska putnici daju lične podatke, otiske prstiju i fotografiju. Podaci se pohranjuju, pa ih pri sljedećim ulascima samo provjeravaju službenici. Sistem bilježi datume i mjesta ulaska/izlaska, te prati eventualno prekoračenje boravka ili ranije odbijene ulaske. Ko odbije dati biometrijske podatke, ne može ući.

Uvođenje će trajati šest mjeseci, a potpuno će zaživjeti 10. aprila 2026. Do tada će se pasoši i dalje pečatirati. Formular vrijedi tri godine, ali se provjerava pri svakom prelasku.

Prednosti uvođenja digitalne registracije

Prednosti uvođenja digitalne registracije su brža i efikasnija granična kontrola i manje čekanja, smanjenje lažnih identiteta, prekoračenja boravka, krijumčarenja ljudi i teškog kriminala, te veća sigurnost, uz zaštitu prava i privatnosti putnika.

