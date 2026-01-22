Evropska federacija novinara pisala Schmidtu: Traže hitnu intervenciju za spas BHRT-a

Evropska federacija novinara (EFJ) i partneri iz programa Media Freedom Rapid Response uputili su javno pismo visokom predstavniku u BiH Christianu Schmidtu, navodeći da su ozbiljno zabrinuti zbog izostanka političke reakcije kada je riječ o budućnosti BHRT-a.

U pismu ističu da se brojne organizacije koje se bave slobodom medija i zaštitom novinara u Evropi obraćaju Schmidtu jer smatraju da institucije u BiH ne nude ni institucionalni odgovor ni političku volju da se pronađe održivo rješenje. Podsjećaju da se BHRT godinama suočava s teškim finansijskim problemima u kontekstu institucionalne krize i dugovanja, te tvrde da su međuentitetski sporovi oko finansiranja doveli do toga da javni servis dobija tek minimalan dio sredstava.

Prema navodima zaposlenih, situacija je došla do tačke u kojoj postoji opasnost od blokade računa, a radnici rade pod pritiskom i strahom da neće dobiti ni minimalne plate i da bi mogli ostati bez posla u narednim mjesecima. Partneri MFRR-a navode da podržavaju zahtjeve Nezavisnog sindikata radnika BHRT-a i pozivaju Schmidta da iskoristi mandat i bonska ovlaštenja kako bi se prekinula dugogodišnja neizvjesnost javnog servisa.

U pismu se dodaje da raniji apeli MFRR-a upućeni domaćim vlastima i institucijama Evropske unije nisu dali konkretne rezultate, zbog čega se sada obraćaju visokom predstavniku. Navode i da su procedure blokirane na ministarskom i parlamentarnom nivou, te traže hitne mjere, uključujući mogućnost privremenog sufinansiranja kako bi se sačuvao nezavisni javni servis na državnom nivou.

Potpisnici naglašavaju da javni servis, osim što je medij, predstavlja važan dio demokratskog poretka, te upozoravaju da bi gašenje BHRT-a, uoči općih izbora zakazanih za oktobar 2026. godine, značilo gubitak važnog izvora pouzdanih informacija za birače i dodatno oslabilo medijski prostor, čineći ga ranjivijim na vanjske utjecaje kroz kontrolisane medije.

Na kraju ponavljaju solidarnost s novinarima i medijskim radnicima BHRT-a i navode da podržavaju poziv na hitno djelovanje kako bi se zaštitio interes građana BiH na pristup nezavisnim, pluralističkim i pouzdanim informacijama. Pismo su potpisali EFJ, Evropski centar za slobodu štampe i medija (ECPMF), Međunarodni institut za štampu (IPI), Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa (OBCT), Free Press Unlimited (FPU) i Article 19 Europe.