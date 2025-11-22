Ekipe Komunalca osigurale prohodnost grada nakon obilnog snijega

RTV SLON
Foto: JKP "Komunalac" Tuzla

Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo oblačno vrijeme, uz snijeg u Bosni i kišu u Hercegovini.

Za regiju Tuzla izdato je žuto upozorenje zbog snijega i leda, uz napomenu da su površine klizave i da se mogu očekivati lokalna ometanja aktivnosti na otvorenom.

„Budite svjesni rasprostranjenog snijega i/ili leda na saobraćajnicama i trotoarima. Lokalne smetenje u aktivnostima na otvorenom. Budite pažljivi kada hodate, vozite biciklo ili vozite automobil uslijed klizavih površina“, navedeno je u upozorenju Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH. Visina snježnog pokrivača u Tuzli iznosi između 10 i 20 centimetara.

Iz JKP „Komunalac“ Tuzla saopćeno je da su ekipe tokom dana obavljale ručno i mašinsko čišćenje trotoara, pješačkih zona, stepeništa, mostova i šetnica kako bi se osigurala prohodnost i sigurnije kretanje građana nakon obilnih padavina.

