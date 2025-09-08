Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković boravit će sutra u Republici Francuskoj, gdje će u Parizu učestvovati u radu Odbora za monitoring Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope – tijela zaduženog za praćenje ispunjavanja obaveza i opredjeljenja država članica.

Konaković će se obratiti članovima komiteta i izvještajnog tima, te ih informisati o aktuelnim političkim i društvenim dešavanjima u Bosni i Hercegovini. U okviru sesije planirana je i razmjena mišljenja sa članovima Odbora.

Značaj posjete

Ova posjeta se smatra izuzetno značajnom, posebno u kontekstu predstojeće misije izvjestilaca Vijeća Evrope, koji će početkom novembra boraviti u Bosni i Hercegovini. Cilj njihove misije je priprema izvještaja za Parlamentarnu skupštinu Vijeća Evrope, planiranog za zasjedanje u januaru 2026. godine.

Kako je istaknuto u pozivu, ministrovo obraćanje u ovom trenutku nosi posebnu težinu za razumijevanje prilika u BiH i daljnje djelovanje evropskih institucija, saopćeno je iz Ministarstva vanjskih poslova BiH.