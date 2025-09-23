Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovao je na ceremoniji potpisivanja Deklaracije o zaštiti humanitarnog osoblja, dokumenta koji reafirmira postojeće obaveze iz međunarodnog prava i poziva na bolju zaštitu humanitarnih radnika u oružanim sukobima. Deklaraciju su zajednički oblikovale Australija, Brazil, Kolumbija, Indonezija, Japan, Jordan, Sijera Leone, Švajcarska i Velika Britanija.

Ceremonija je održana u okviru boravka Konakovića u Njujorku na marginama 80. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Tom prilikom naglašeno je da je mnogo humanitarnih radnika izgubilo život tokom rata u Ukrajini, dok je broj ubijenih u Gazi najveći u historiji. Ministarstvo vanjskih poslova BiH saopćilo je da je Bosna i Hercegovina potpisivanjem Deklaracije još jednom potvrdila da čvrsto stoji iza načela zaštite humanitarne akcije kao spasa za civile u ratnim vremenima.

Regionalna saradnja i evropske integracije

Tokom boravka u Njujorku Konaković je učestvovao i na neformalnom sastanku ministara vanjskih poslova Jadransko-jonske inicijative (JJI), na poziv kolege iz Republike Sjeverne Makedonije Timcha Mucunskog. On je tom prilikom ponovio predanost BiH regionalnoj saradnji i evropskom putu, te čestitao Sjevernoj Makedoniji na preuzimanju predsjedavanja JJI i Strategijom Evropske unije za jadransko-jonsku regiju (EUSAIR).

Posebno je pohvalio odluku makedonskog predsjedavanja da pitanje proširenja EU na zapadni Balkan postavi kao prioritet, ocijenivši da taj pravovremeni fokus usklađuje regionalnu viziju Bosne i Hercegovine s ključnim evropskim težnjama.

Poruka o proširenju EU

Konaković je naglasio da uvrštavanje proširenja EU kao horizontalne teme u revidirani Akcijski plan EUSAIR-a šalje snažnu poruku da i zemlje članice i kandidatkinje moraju djelovati zajednički kako bi se postigli zajednički ciljevi.

– Proširenje ne treba posmatrati kao tehničku vježbu, već kao geostrateško ulaganje u mir, sigurnost, stabilnost i prosperitet, ne samo u jadransko-jonskoj regiji već i širom Evrope – poručio je ministar.

BiH kao most između dvije evropske strategije

Podsjetio je da Bosna i Hercegovina trenutno predsjedava Strategijom EU za dunavsku regiju (EUSDR), što našoj zemlji daje jedinstvenu priliku da djeluje kao most između EUSAIR-a i EUSDR-a. Najavio je zajednički sastanak nacionalnih koordinatora dvije strategije u novembru, kao i organizaciju Godišnjeg foruma EUSDR-a u Sarajevu 5. i 6. novembra.

Prema njegovim riječima, ubrzanje procesa proširenja EU biće ključna tema ministarskog sastanka u Sarajevu, na kojem će još jednom biti potvrđen strateški značaj evropskih integracija za stabilnost i prosperitet cijele regije i same Evropske unije.