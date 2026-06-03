Epstein preko modne industrije tražio žrtve u Evropi

Istraga njemačkih javnih servisa NDR i WDR, te lista Süddeutsche Zeitung, pokazuje da je Jeffrey Epstein koristio modnu industriju kako bi dolazio do mladih žena u Evropi.

Prema navodima iz istrage, najmanje 19 Evropljanki upoznalo je Epsteina na taj način, a posebno su bile izložene mlade žene kojima su nuđena obećanja o mogućoj karijeri u modelingu.

Podaci iz Epsteinovih dosjea, koje je objavilo američko Ministarstvo pravosuđa, ukazuju na to da je najmanje pet osoba u Evropi regrutovalo djevojke u njegovo ime, predstavljajući se kao modni skauti. Dio djevojaka kasnije je prijavio seksualno zlostavljanje. Novinari navode da brojni slučajevi iz Evrope i Rusije nisu mogli biti u potpunosti potvrđeni zbog nepotpune dokumentacije, zbog čega se pretpostavlja da bi stvarni broj žrtava mogao biti veći.

Istraga ukazuje na ponavljajući obrazac. Skauti povezani s Epsteinom prilazili su mladim ženama širom Evrope, predstavljajući im mogućnost ulaska u modnu industriju. Djevojke su najčešće slale fotografije, koje su potom prosljeđivane Epsteinu, uz podatke o njihovoj dobi i porijeklu. Nakon toga bi, ukoliko bi pokazao interes, bio dogovaran prvi kontakt putem video poziva ili susret u jednoj od njegovih rezidencija.

Jedan od slučajeva odnosi se na djevojku iz istočne Evrope, čije je ime u tekstu promijenjeno u Mara. Novinari su je identificirali kroz Epsteinove dosjee. Prema njihovim navodima, sredinom 2000-ih, dok je bila u ranim dvadesetim godinama, u salonu za manikuru u Španiji prišao joj je muškarac koji se predstavio kao Daniel S. Govorio joj je da bi mogla ostvariti karijeru u modelingu i obećavao kontakte u modnoj industriji. Nakon prvih razgovora, Epstein joj je organizovao put na Floridu, uz tvrdnju da se radi o poslovnom susretu.

Pretragom imena Daniela S. u Epsteinovim dosjeima pronađeno je više od 1.800 rezultata. Riječ je o švedskom državljaninu koji je, prema navodima istraživača, između 2005. i 2019. godine Epsteinu slao fotografije najmanje 52 djevojke, uglavnom iz Evrope. Među njima je, prema dostupnim podacima, bila i najmanje jedna maloljetna osoba. Nije poznato koliko je djevojaka kasnije imalo direktan kontakt s Epsteinom.

Osim Daniela S., novinari su identificirali još četiri osobe iz modne industrije koje su, prema navodima istrage, imale ulogu u regrutovanju djevojaka za Epsteina. Među njima je bio i francuski agent za modele Jean-Luc Brunel, koji je godinama bio suočen s optužbama za zlostavljanje. Jedna od žena koje su ga optuživale tvrdila je da ju je Brunel povezao s Epsteinom 2009. godine, kada je imala 18 godina.

Epstein je 2008. godine u Sjedinjenim Američkim Državama osuđen na 18 mjeseci zatvora zbog krivičnog djela povezanog s maloljetnicom. Odslužio je manje od 13 mjeseci, nakon čega je bio u kućnom pritvoru. Ponovo je uhapšen 2019. godine, a ubrzo nakon toga preminuo je u pritvoru.

Američko Ministarstvo pravosuđa procjenjuje da je više od 1.000 osoba bilo pogođeno Epsteinovom mrežom. Pariško tužilaštvo je 2019. godine otvorilo istragu protiv Jean-Luca Brunela zbog sumnje da je regrutovao mlade žene za Epsteina, ali je Brunel 2022. godine preminuo u zatvoru prije početka suđenja. Njegova advokatica negirala je optužbe.

Nakon što je Epsteinova saradnica Ghislaine Maxwell 2022. godine osuđena na 20 godina zatvora, u Sjedinjenim Američkim Državama nisu pokrenuti novi krivični postupci protiv drugih mogućih saučesnika. Pojedine evropske zemlje, među kojima su Francuska, Poljska i Latvija, formirale su posebne jedinice za istrage trgovine ljudima, piše DW.

Advokat Arick Fudali, koji zastupa žrtve, ocjenjuje da je Epstein bio izuzetno vješt u manipulaciji i da je koristio ranjivost mladih žena kako bi ih kontrolisao. Prema navodima iz istrage, većina djevojaka koje su s Epsteinom povezane preko skauta imala je između 18 i 23 godine. Neke su povremeno dobijale poslove modela, što je, prema istraživačima, služilo kao privid legalnog poslovnog odnosa.

I dalje nije poznato koliko je djevojaka ukupno bilo izloženo zlostavljanju, jer većina osoba koje se pojavljuju u dokumentima nije odgovorila na upite novinara.