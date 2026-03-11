Spomenik Trumpa i Epsteina osvanuo je u Washingtonu, gdje je neobična umjetnička instalacija odmah privukla pažnju prolaznika i medija. Skulptura prikazuje bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa i finansijera Jeffreyja Epsteina u pozi koja podsjeća na čuvenu scenu iz filma Titanic.

Figura je postavljena na prostoru National Malla, a dvojica muškaraca prikazani su raširenih ruku, u pozi koja asocira na trenutak kada likovi iz filma stoje na pramcu broda. Instalacija nosi naziv „King of the World“, što je direktna referenca na repliku iz popularnog filma.

Prema navodima američkih medija, iza projekta stoji anonimni umjetnički kolektiv koji se predstavlja pod imenom Secret Handshake. Autori su naveli da je spomenik Trumpa i Epsteina zamišljen kao politička satira koja podsjeća na njihove ranije društvene kontakte i javne kontroverze koje su godinama izazivale rasprave u američkoj javnosti.

Uz skulpturu su postavljene i ploče sa fotografijama i informacijama koje podsjećaju na susrete i veze između dvojice muškaraca iz ranijih godina. Upravo zbog toga spomenik Trumpa i Epsteina izazvao je različite reakcije prolaznika, od znatiželje do oštrih političkih komentara.

Slične privremene instalacije i satirični spomenici povremeno se pojavljuju u Washingtonu, posebno na lokacijama koje su često u fokusu političkih i društvenih poruka. U ovom slučaju autori su iskoristili prepoznatljivu filmsku scenu kako bi kroz umjetničku formu otvorili raspravu o političkim i društvenim temama u Sjedinjenim Američkim Državama.