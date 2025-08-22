Ethno BiH 2025: Sutra završni koncert u Tuzli

Ali Huremović
Ethno BiH 2025 završni koncert sutra u Tuzli
Završni koncert ovogodišnjeg Ethno Bosna i Hercegovina biće održan sutra, 23. augusta, u Centralnom gradskom parku – Bluesberry bar u Tuzli. Početak je zakazan za 20 sati.

Publika će imati priliku da uživa u jedinstvenom muzičkom iskustvu koje donosi više od 50 mladih muzičara iz Bosne i Hercegovine i svijeta. Tokom protekle sedmice učesnici su u Kući plamena mira kroz probe, radionice i zajedničke nastupe reinterpretirali tradicionalne melodije svojih zemalja, a kulminacija rada bit će predstavljena upravo na završnom koncertu.

Ethno metod zasniva se na učenju muzike po sluhu i zajedničkom aranžiranju pjesama, a večeri su bile obogaćene spontanim jam sessionima i kulturnim prezentacijama iz različitih krajeva svijeta.

Organizator događaja je “akustikUm – Muzička omladina JMBH”, članica globalne mreže Jeunesses Musicales International, koja kroz ovaj projekat godinama povezuje mlade umjetnike i promoviše univerzalni jezik muzike.

