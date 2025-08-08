EU odobrila gotovo 394 hiljade eura za projekte u zdravstvu Bosne i Hercegovine

Evropska komisija odobrila je 393.732,27 eura institucijama i ustanovama iz sektora zdravstva u Bosni i Hercegovini za učestvovanje u pet zajedničkih akcija koje će biti finansirane iz budžeta Programa EU4Health za 2024. godinu.

U fokusu tih projekata su karcinomi prouzrokovani infekcijama, karcinomi koji se mogu spriječiti cijepljenjem, odgovor na zarazne bolesti (HIV, AIDS, tuberkuloza, hepatitis), personalizirana medicina za oboljele od karcinoma i pedijatrijska palijativna njega.

Također će biti obuhvaćena i promocija sveobuhvatnog pristupa mentalnom zdravlju orijentiranog na prevenciju te promocija zdravlja i prevencija bolesti uključujući okruženja bez dima i aerosola.

Početak projektnih aktivnosti iz zajedničkih akcija za 2024. očekuje se u trećem kvartalu 2025., a period implementacije pojedinačnih projekata je 36 mjeseci. Zajedničke akcije su instrument finansiranja u okviru Programa EU4Health 2021. – 2027. koji ima jasnu dodatnu vrijednost za Europsku uniju (EU) i doprinosi rješavanju ključnih prioriteta zdravstvene politike na evropskom nivou.

Riječ je o direktnim grantovima koji se dodjeljuju iz budžeta Programa EU4Health, a implementira ih konzorciju institucija nadležnih za područje zdravstva koje imenuju zemlje EU, zemlje pridružene Programu i ostale povezane zemlje.

Konzorciju za implementaciju zajedničke akcije čine korisnici – nadležna tijela, povezani subjekti i pridruženi partneri.

U navedenim projektima učestvovat će Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo zdravstva, Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, JZU Univerzitetski klinički centar RS, Sveučilišna klinička bolnica Mostar, Dom zdravlja Banja Luka i drugi subjekti koji su iskazali zainteresiranost, saopćeno je iz Ministarstva.