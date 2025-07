Eurobasket 2025: Veliki vodič kroz sve grupe i utakmice

Eurobasket 2025: Šta do sada znamo?

Eurobasket 2025 za muškarce traje od srijede, 27. augusta do nedjelje, 14. septembra 2025. godine. Reprezentacije su raspoređene u četiri grupe: A, B, C i D. Naša reprezentacija nalazi se u Grupi C, a prvi meč igra protiv Kipra u četvrtak, 28. augusta, s početkom u 17:15 sati – upravo na Kipru.

Grupu A čine: Portugal, Estonija, Latvija, Turska, Srbija i Češka.

U ovoj grupi prvi susret igra se u srijedu, 27. augusta, između reprezentacija Češke i Portugala. Kasnije tokom dana na parket izlaze Latvija i Turska, dok posljednji meč dana, zakazan za 20 sati, igraju Srbija i Estonija.

Utakmice narednog kola grupne faze igraju se 29. augusta: Turska – Češka, Estonija – Latvija, te Portugal – Srbija od 20 sati.

Sljedeće utakmice igraju se 30. augusta. Prvi termin (13:45) donosi duel Češke i Estonije, zatim u 17:00 sati igraju Latvija i Srbija, dok se od 20:15 sastaju Turska i Portugal.

Novi mečevi u grupnoj fazi Grupe A igraju se u ponedjeljak, 1. septembra: Estonija – Turska, Portugal – Latvija i Srbija – Češka.

Novo kolo zakazano je za 3. septembar. Prvi meč igraju Estonija i Portugal, zatim Češka i Latvija, a takmičarski dan zatvaraju Turska i Srbija.

Sve utakmice Grupe A igraju se u Latviji.

Grupa B uključuje: Njemačku, Finsku, Veliku Britaniju, Litvaniju, Švedsku i Crnu Goru.

Prvi susret u ovoj grupi igra se 27. augusta između Engleske i Velike Britanije. Kasnije tog dana sastaju se Crna Gora i Njemačka, a od 19:30 sati igraju Švedska i Finska.

Drugo kolo igra se 29. augusta: Njemačka – Švedska, Litvanija – Crna Gora i Finska – Velika Britanija (19:30).

Utakmice trećeg kola na rasporedu su 30. augusta: Litvanija – Njemačka (12:30), Velika Britanija – Švedska (15:30) i Crna Gora – Finska (19:30).

Četvrto kolo igra se 1. septembra: Švedska – Crna Gora, Njemačka – Velika Britanija i Finska – Litvanija.

Posljednje kolo grupne faze igra se 3. septembra: Crna Gora – Velika Britanija, Litvanija – Švedska i Finska – Njemačka.

Domaćin utakmica Grupe B je Finska.

Grupa C sastavljena je od: Kipra, Italije, Gruzije, Španije, Grčke i Bosne i Hercegovine.

Prva utakmica ove grupe igra se u četvrtak, 28. augusta, između Gruzije i Španije. U istom danu od 17:15 igraju Bosna i Hercegovina i Kipar, a od 20:30 Grčka i Italija.

Utakmice drugog kola igraju se 30. augusta: Italija – Gruzija, Kipar – Grčka i Španija – Bosna i Hercegovina (20:30).

Treće kolo igra se 31. augusta: Gruzija – Grčka (14:00), Španija – Kipar (17:15), Bosna i Hercegovina – Italija (20:30).

Novi mečevi u Grupi C igraju se 2. septembra: Grčka – Bosna i Hercegovina, Kipar – Gruzija i Italija – Španija.

Posljednje kolo grupne faze zakazano je za 4. septembar: Bosna i Hercegovina – Gruzija, Italija – Kipar i Španija – Grčka.

Sve utakmice Grupe C igraju se na Kipru.

Grupu D čine: Island, Francuska, Slovenija, Poljska, Belgija i Izrael.

Prvi meč ove grupe igra se 28. augusta između Izraela i Islanda. Kasnije tokom dana igraju Belgija i Francuska (17:00), te Slovenija i Poljska (20:30).

Drugo kolo igra se 30. augusta: Island – Belgija, Francuska – Slovenija i Poljska – Izrael (20:30).

Treće kolo igra se 31. augusta: Slovenija – Belgija (14:00), Izrael – Francuska (17:00) i Poljska – Island (20:30).

Novi mečevi u grupnoj fazi igraju se 2. septembra: Belgija – Izrael, Island – Slovenija i Francuska – Poljska.

Posljednje kolo u grupi D igra se 4. septembra: Francuska – Island, Izrael – Slovenija i Poljska – Belgija.

Domaćin utakmica Grupe D je Poljska.

Završnica u Rigi (Latvija)

Utakmice eliminacione faze igraju se 6. i 7. septembra, dok su četvrtfinala zakazana za 9. i 10. septembar. Polufinalne utakmice igraju se 12. septembra, dok se finale i utakmica za treće mjesto igraju u nedjelju, 14. septembra.

Latvija je domaćin eliminacione faze, uključujući i četvrtfinala, polufinala te veliko finale Eurobasketa 2025.