Eurobasket: Turska deklasirala Grčku i zakazala finale protiv Njemačke

Košarkaška reprezentacija Turske plasirala se u finale Evropskog prvenstva savladavši u polufinalu selekciju Grčke rezultatom 94:68 (26:16, 23:15, 23:20, 22:17).

Izabranici selektora Ergina Atamana nametnuli su svoj ritam od samog starta i već u prve dvije minute napravili seriju 7:0. Grčka nije uspjela pronaći odgovor, pa tokom cijelog meča nije imala niti jedno vodstvo. Pitanje pobjednika praktično je bilo riješeno već u drugoj četvrtini kada je Turska stekla nedostižnu dvocifrenu prednost, a na poluvrijeme otišla s 18 poena razlike (49:31).

Najefikasniji igrač utakmice bio je Ercan Osmani, koji je briljirao sa 28 poena (šut 11/15, od toga 6/8 za tri poena), šest skokova i dvije ukradene lopte. Cedi Osman dodao je 17 poena, dok je Alperen Sengun ostvario double-double sa 15 poena i 12 skokova, uz šest asistencija. Shane Larkin upisao je 14 poena i pet asistencija.

Na drugoj strani Kostas Sloukas bio je najefikasniji u dresu Grčke sa 15 poena, dok je Giannis Antetokounmpo imao double-double (12 poena i 12 skokova), ali je upisao i pet izgubljenih lopti. Kalaitzakis je ubacio 11 poena, dok su ostali igrači ostali jednocifreni.

Finale Evropskog prvenstva igra se u nedjelju, a za titulu će se boriti Turska i Njemačka.