U Europe House danas su uručene EU nagrade za istraživačko novinarstvo u Bosni i Hercegovini za 2024. godinu, priznanja koja ističu najbolje istraživačke priče objavljene u prethodnoj godini. Ceremoniju je organizovala Thomson Media, uz podršku Evropske unije.

Tokom događaja, Sanja Lazić iz Thomson Media istakla je da je ove godine pristigao rekordan broj prijava iz cijelog regiona, uključujući 44 prijave iz BiH, što pokazuje snagu i otpornost novinarstva u zemlji. Ferdinand Koenig, šef Odjela za komunikacije Delegacije EU u BiH, naglasio je posvećenost Evropske unije podršci nezavisnom novinarstvu i slobodi medija, te podsjetio na značaj novog Programa otpornosti medija i podršku civilnom društvu i medijima u iznosu od 7 miliona eura.

Nezavisni stručni žiri dodijelio je nagrade: prvo mjesto osvojili su Jelena Jevtić i Mubarek Asani iz Centra za istraživačko novinarstvo za priču “Gdje je Sara?”. Drugo mjesto pripalo je Dejanu Rakiti iz objavi.ba za priču “PROJEKAT LITIJUM: Lopare među javom, snom i košmarom”. Treće mjesto osvojili su Dženita Čolak (Centar za istraživačko novinarstvo) za priču “Čelična rana Zenice” i Predrag Blagovčanin (Tačno.net) za priču “UNDP i Kanton Sarajevo: Kako smo izbjegli plaćanje pet miliona PDV-a”.

Pobjednici na nacionalnom nivou imaće priliku da se takmiče i za regionalnu nagradu u Prištini, Kosovo, gdje će posebno ocjenjivati najbolje istraživačke priče sa regionalnim uticajem.

EU nagrade za istraživačko novinarstvo organizuje Thomson Media, a projekat finansira Evropska unija i sprovodi se kroz konzorcijum međunarodnih medijskih i akademskih partnera, uključujući BIRN Hub, Centralnoevropski univerzitet, Udruženje novinara Turske, Univerzitet Goce Delčev, MASE i druge.