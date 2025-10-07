Evo kada krompir nije za jelo

Nedžida Sprečaković
Evo kada krompir nije za jelo
Tek izrovljeni mladi kropir

Krompir koji je promijenio boju i postao zelen, nije sitnica koju možete ignorisati, čim primijetite da je kora pozelenila, da su se pojavili izdanci ili da je gomolj postao mekan i spužvast, taj krompir nije više za jelo. Stručnjak za uzgoj i skladištenje krompira Endrju Stirling, iz škotske kompanije Stirling Potatoes koja više od dvije decenije radi s ovom kulturom, objašnjava da su ovo pouzdani znakovi kvarenja i da takav gomolj treba odmah odstraniti iz kuhinje, piše The Sun.

Proizvodnja krompira

Ako se pojave mali pupoljci, to samo po sebi ne znači da je krompir neupotrebljiv, kratki izdanci se mogu odstraniti i krompir pripremiti kao i obično, ali čim vidimo zeleni krompir ili duže, debele klice, rizik raste jer kvalitet i bezbjednost više nisu sigurni. Mekana, spužvasta struktura prati proces propadanja, a često dolazi zajedno s promjenom boje, zato je najbolje takve gomolje bez dvoumljenja baciti.

Kako pravilo čuvati krompir?

Stirling savjetuje i kako da krompir što duže ostane dobar, drži ga na hladnom i tamnom mjestu, idealno u zadnjem dijelu frižidera tokom toplih dana, tako može ostati svjež i do mjesec dana. Na taj način smanjuje se mogućnost da ponovno ugledaš zeleni krompir u korpi, a i usporava se klijanje kojoj pogoduje svjetlo.

