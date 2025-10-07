Evo kada krompir nije za jelo

Krompir koji je promijenio boju i postao zelen, nije sitnica koju možete ignorisati, čim primijetite da je kora pozelenila, da su se pojavili izdanci ili da je gomolj postao mekan i spužvast, taj krompir nije više za jelo. Stručnjak za uzgoj i skladištenje krompira Endrju Stirling, iz škotske kompanije Stirling Potatoes koja više od dvije decenije radi s ovom kulturom, objašnjava da su ovo pouzdani znakovi kvarenja i da takav gomolj treba odmah odstraniti iz kuhinje, piše The Sun.

Ako se pojave mali pupoljci, to samo po sebi ne znači da je krompir neupotrebljiv, kratki izdanci se mogu odstraniti i krompir pripremiti kao i obično, ali čim vidimo zeleni krompir ili duže, debele klice, rizik raste jer kvalitet i bezbjednost više nisu sigurni. Mekana, spužvasta struktura prati proces propadanja, a često dolazi zajedno s promjenom boje, zato je najbolje takve gomolje bez dvoumljenja baciti.

Kako pravilo čuvati krompir?

Stirling savjetuje i kako da krompir što duže ostane dobar, drži ga na hladnom i tamnom mjestu, idealno u zadnjem dijelu frižidera tokom toplih dana, tako može ostati svjež i do mjesec dana. Na taj način smanjuje se mogućnost da ponovno ugledaš zeleni krompir u korpi, a i usporava se klijanje kojoj pogoduje svjetlo.