Evo kako dokupiti radni staž! Preuzmite potrebne obrasce

Mnogi građani se u završnici radnog vijeka suoče s pitanjem kako dokupiti radni staž, jer im nedostaje nekoliko godina do ispunjavanja uslova za starosnu penziju. Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba predviđa mogućnost da nezaposlena osoba kojoj nedostaju do tri godine staža osigura penzijsko i invalidsko osiguranje sve do sticanja prava na penziju.

Ova odredba ima za cilj da zaštiti osobe koje su pred penzijom, a ostanu bez posla, kako bi mogle ostvariti pravo na penziju bez obzira na prekid radnog odnosa. Pravo se ostvaruje u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju i drugim posebnim propisima koji regulišu status branilaca i članova njihovih porodica.

Da bi nezaposlena osoba ostvarila pravo da dokupi radni staž, potrebno je da uz zahtjev priloži original ili ovjerenu kopiju radne knjižice, uvjerenje o statusu nezaposlenog iz nadležnog biroa, obrazac AM sa podacima o radnom stažu, kao i druge potvrde ako je staž ostvaren u inostranstvu ili u Republici Srpskoj.

Posebne kategorije, poput ratnih vojnih invalida ili dobitnika ratnih priznanja, uz osnovnu dokumentaciju dostavljaju i rješenja nadležnih službi kojima se potvrđuje njihov status. Takođe, učesnici odbrambeno-oslobodilačkog rata trebaju priložiti potvrdu Federalnog ministarstva za pitanja branitelja.

Na ovaj način, osigurava se da osobe koje su provele decenije u svijetu rada ne ostanu bez mogućnosti da ostvare penziju zbog nekoliko godina koje im nedostaju do punog radnog staža. Zato je važno na vrijeme podnijeti zahtjev i prikupiti svu potrebnu dokumentaciju.

Na ovom linku možete preuzeti potrebnu dokumentaciju