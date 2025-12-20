Evo kako se računa minimalna plata i kolika bi trebala biti u 2026. godini

Minimalna plata U 2026. godini o kojoj se zadnjih dana govori neće zavisiti od političke volje, već od statističkih pokazatelja koji se mjere tokom 2025. godine.

Prema važećoj Uredbi o metodologiji izračuna i usklađivanja minimalne plate u Federaciji BiH, osnov za obračun čine dva pokazatelja. To su rast prosječne neto plate u Federaciji BiH i rast indeksa potrošačkih cijena, odnosno inflacija. Ova dva procenta se sabiraju, a dobijeni zbir predstavlja procenat za koji se uvećava važeći iznos minimalne plate.

Važno je naglasiti da se minimalna plata u Federaciji BiH utvrđuje kao neto iznos, odnosno iznos koji radnik dobija na ruke, dok se doprinosi i porezi obračunavaju dodatno. Također, u obzir se uzimaju zvanični podaci Federalnog zavoda za statistiku, najčešće za period januar do septembar ili januar do oktobar, zavisno od trenutka kada se vrši obračun.

Šta to praktično znači?

U praksi to znači da, ako je rast prosječne neto plate u toku godine, na primjer, 5 posto, a inflacija 3 posto, zbir ova dva pokazatelja iznosi 8 posto. Taj procenat se primjenjuje na važeći iznos minimalne plate. Ako je ona trenutno 1.000 KM, povećanje bi iznosilo 80 KM, a nova minimalna plata bila bi 1.080 KM.

Za 2026. godinu polazna osnova je minimalna plata od 1.000 KM, koja važi tokom 2025. godine. Konačan iznos za narednu godinu Vlada Federacije BiH utvrđuje formalnom odlukom, najčešće krajem decembra, nakon što budu dostupni relevantni statistički pokazatelji.

U javnosti su se posljednjih sedmica pojavile i prve procjene o mogućem rastu. Prema pojedinim medijskim analizama, koje se oslanjaju na djelimične podatke za dio godine, postoje indicije da bi zbir rasta plata i inflacije mogao iznositi oko 2,7 posto. Ako bi taj procenat ostao konačan, minimalna plata 2026 bi sa sadašnjih 1.000 KM porasla za oko 27 KM i iznosila približno 1.027 KM.

Međutim, važno je istaći da se radi o preliminarnim procjenama zasnovanim na nepotpunim podacima, jer u obračun još nisu uključeni posljednji mjeseci godine, niti eventualne statističke korekcije. Zbog toga ovaj iznos ne može biti smatran konačnim, već predstavlja najnižu moguću projekciju u ovom trenutku.

Konačna odluka o tome kolika će biti minimalna plata 2026 zavisit će isključivo od zvaničnih godišnjih podataka o rastu prosječne neto plate i inflacije u Federaciji BiH, koji će biti poznati tek po završetku statističke godine.