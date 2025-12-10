Nikšić: Nije realno da minimalna plata ide na 1600 KM, ne ide svake godine šok terapija

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić poručio je da zahtjevi sindikata, prema kojima bi minimalna plata u 2026. godini trebala iznositi od 1.200 do 1.600 maraka, nisu realni u ovom trenutku. Naglasio je da razumije potrebe radnika, ali da se odluke moraju donositi u skladu sa ekonomskim mogućnostima.

Zahtjevi sindikata su previsoki

Već na početku razgovora u intervjuu za TVSA istakao je da su takvi zahtjevi previsoki, te da je to jasno rekao i predstavnicima sindikata. Kako je obrazložio, prošlogodišnja odluka o povećanju minimalne plate na 1.000 maraka bila je svojevrsna šok terapija, uvedena nakon što prethodni pregovori poslodavaca i sindikata nisu dali rezultate. Time je minimalna plata sa oko 620 maraka podignuta na nivo koji do tada nije bio zabilježen, uz brojne strahove poslodavaca, ali i procjene ekonomskih analitičara o mogućim gubicima radnih mjesta. Ipak, kako je naglasio, ta odluka se pokazala ispravnom i danas je, prema njegovim riječima, podržavaju i sami poslodavci.

Nikšić je podsjetio da je Vlada Federacije BiH morala uložiti značajna sredstva kako bi amortizirala posljedice povećanja minimalne plate, izdvojivši više od 140 miliona maraka iz budžeta i sredstava Zavoda za zapošljavanje kako bi se očuvala radna mjesta i privredi olakšao prelazak na novi model obračuna. Uz to, putem dvije uredbe omogućena je isplata neoporezivih iznosa radnicima, 450 maraka u prvoj polovini godine i 400 u drugoj, što je trebalo dodatno stabilizirati situaciju kod poslodavaca kojima je bilo važno zadržati kvalifikovan kadar.

Naglasio je da se od Vlade ne može očekivati nova šok terapija, jer takve mjere nisu održive iz godine u godinu. Umjesto toga, minimalna plata za 2026. godinu bit će određena na osnovu formule za usklađivanje, što znači da će rast biti onakav kakav ekonomski pokazatelji budu nalagali. Ako bude 10, 20, 30, 50, 100, ali koliko kaže formula, toliko će biti povećano. Visina povećanja još nije poznata, jer je potrebno sačekati zvanične statističke podatke, ali premijer je jasno poručio da novi iznos neće biti ni blizu onoga što zahtijevaju sindikati.

Prema njegovim riječima, prerano najavljivanje visokih iznosa stvara nepotrebnu paniku među poslodavcima, a istovremeno budi nerealna očekivanja radnika. Nikšić je izrazio želju da minimalna plata raste, ali isključivo u skladu s realnim ekonomskim okvirom koji neće ugroziti poslovanje i zaposlenost. Podsjetio je i da se vrlo brzo zaboravlja prošlogodišnje povećanje, a stvaraju se pogrešne percepcije o tome šta Vlada može postići u kratkom roku.

Poručio je da će rast minimalne plate biti nastavljen, ali isključivo onoliko koliko to ekonomski pokazatelji budu dozvolili, bez prevelikih skokova i bez novih šok terapija koje bi mogle destabilizirati tržište rada.