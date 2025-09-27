Evropska noć istraživača u Tuzli okupila ljubitelje nauke

Evropska noć istraživača, najveći festival nauke i inovacija u Evropi, i ove godine privukla je veliku pažnju građana Tuzle. U okviru bogatog programa, posjetioci su imali priliku učestvovati u interaktivnim eksperimentima, kvizovima, takmičenjima i radionicama koje su nauku približile na zanimljiv i pristupačan način, posebno mladima.

U Tuzli su istraživači i studenti predstavili svoje projekte i dostignuća, naglašavajući kako nauka i inovacije mogu pomoći u rješavanju svakodnevnih društvenih izazova. Ovakvi događaji, poručili su organizatori, važni su ne samo za popularizaciju nauke, već i za motivaciju novih generacija da se opredijele za karijere u istraživanju i obrazovanju.

Evropska noć istraživača održava se istovremeno u 11 gradova Bosne i Hercegovine – među kojima su Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla, te okuplja hiljade posjetilaca. Na evropskom nivou, manifestacija povezuje više od 1,5 miliona ljudi u 25 zemalja, u okviru programa Horizon Europe, čiji je budžet skoro 100 milijardi eura.

Za tuzlansku publiku ovo je bila prilika da u direktnom kontaktu s naučnicima, studentima i istraživačima otkriju kako izgleda savremeni rad u oblasti biologije, hemije, fizike i tehnologije, ali i da nauku dožive kao dio svakodnevnog života.