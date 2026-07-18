Faruk Gogić novo pojačanje zeničkog Čelika

Premijerligaš Čelik nastavio je s jačanjem igračkog kadra uoči nove sezone angažmanom veznog fudbalera Faruka Gogića.

Dvadesetšestogodišnji Tuzlak u Zenicu stiže nakon polusezone provedene u ruskom drugoligašu Spartak Kostroma. Gogić igra na poziciji centralnog veznog igrača, a tokom dosadašnje karijere nosio je dresove Slobode Tuzla, Budućnosti Banovići, Slavena iz Živinica, Radnika iz Bijeljine i GOŠK-a iz Gabele.

Po dolasku u redove Čelika nije krio zadovoljstvo novim izazovom.

“Velika je čast postati dio ovako velikog kluba. Dolazim motivisan i spreman za nove izazove. Jedva čekam da zaigram pred našim navijačima i zajedno ostvarimo zacrtane ciljeve”, poručio je Gogić.

Čelik je u sklopu priprema za novu sezonu Premijer lige Bosne i Hercegovine odigrao dvije prijateljske utakmice. Nakon remija protiv Zvijezde iz Gradačca (1:1), Zeničani su uvjerljivo savladali Zvijezdu 09 rezultatom 4:0.