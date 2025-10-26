Fudbaleri Čelika savladali Tuzla City i preuzeli lidersku poziciju u Prvoj ligi FBiH

Fudbaleri Čelika ostvarili su ubjedljivu pobjedu u 10. kolu Prve lige Federacije BiH, savladavši na svom terenu ekipu Tuzla Cityja rezultatom 5:0 i preuzeli prvo mjesto na tabeli.

Zeničani su do vrha stigli zahvaljujući porazu dotadašnjeg lidera TOŠK-a, koji je izgubio na gostovanju kod GOŠK-a u Gabeli rezultatom 3:0. Ipak, Čelik, TOŠK i Travnik sada imaju jednak broj bodova, jer je Travnik danas na svom terenu bio bolji od Viteza sa 3:1.

Ekipa Čelika i dalje je jedina neporažena u dosadašnjem dijelu sezone, a ako se uračunaju i utakmice iz prethodne sezone, niz bez poraza produžen je na čak 20 mečeva. Podsjetimo, u prošlom kolu Čelik i TOŠK su u Tešnju odigrali neriješeno 0:0.

Ostali rezultati 10. kola: Budućnost Banovići – Bratstvo Gračanica 1:1, Igman Konjic – Radnik Hadžići 2:2 i Tomislav – Jedinstvo Bihać 2:2. Sutra se sastaju Sloboda Tuzla i Stupčanica Olovo (14:30 sati).

Tabela nakon nepotpunog 10. kola: Čelik (gol-razlika 17:6), TOŠK (19:10) i Travnik (16:9) po 20 bodova, zatim Jedinstvo 15, Sloboda 14 (-1), Stupčanica (-1), Tomislav, Vitez i Radnik po 13, GOŠK 12, Budućnost i Igman po 10, Bratstvo 8, a Tuzla City 7 bodova.

U 11. kolu, koje se igra 2. novembra, sastaju se: Bratstvo – Igman, Jedinstvo – Sloboda, Vitez – Tomislav, Radnik – Čelik, Stupčanica – Budućnost, TOŠK – Travnik i Tuzla City – GOŠK.